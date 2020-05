Facebook kao trgovački centar stiže i kod nas, ali ne odmah

U globalnoj epidemiji korona virusa ogroman broj obrtnika, trgovaca preselio je svoje poslovanje online jer tijekom strogih mjera fizički nisu mogli do kupaca. Mnogi su do njih dolazili kroz Facebook, što se osobito vidjelo u poplavi raznih grupa i u Hrvatskoj, a najveća društvena mreža mnogima je poslužila i kao glavni izvor informacija za to kako i gdje kupiti proizvode.

U Fejsu se nadaju da će im taj digitalni val pomoći da njihovih 2,6 milijardi korisnika nastaviti koristiti Facebook kao svoju glavnu digitalnu trgovinu. Zbog toga su i predstavili Facebook Shop, digitalni servis za kupovinu kojim žele konkurirati divovima poput Amazona ili eBaya te pretvoriti Facebook, ali i Instagram u prave trgovačke centre. Uspiju li u ovome, korisnicima bi bilo puno lakše kupovati i otkrivati nove proizvode unutar samih aplikacija.

Oglasnik već imaju

Facebook, ali i njihove aplikacije poput Messengera i Instagrama, ljudi godinama koriste da bi prodali sve ‘od igle do lokomotive’, a iz toga je prije četiri godine niknuo i Marketplace, odnosno Facebookov oglasnik. No on je bio fokusiran na direktnu prodaju ili kupovinu između korisnika. Bilo je tu i drugih poteza Zuckerbergove kompanije vezanih uz trgovinu, i to još 2014.. Na Instagramu se tako moglo kupiti predmete iz oglasa i postova, a brojni trgovci na svojim stranicama i sada mogu oglašavati i nuditi proizvode, ali kupovina se završava na vanjskom webshopu.

Ovime idu puno dalje, a kako je i Mark Zuckerberg rekao, ovo je njihov najveći korak u e-trgovini. Sami kažu kako žele da kupovina ne bude zadatak, a da se mali poduzetnici mogu prilagoditi trendovima i da kupci lakše dođu do njihovih trgovina. Zbog toga pokreću i Shop, odnosno Facebook Trgovinu, kako bi kupci mogli pregledati proizvode i direktno ih kupiti sa Facebook stranice tvrtke ili na Instagram profilu.

Foto: Facebook

Predstavljajući cijeli projekt, Mark Zuckerberg ga je opisao kao način na koji mogu pomoći tvrtkama koje pate zbog korona virusa, no istaknuo je i da neće moći poništiti sve ekonomske štete, ali da će i nakon pandemije ovo zadržati svoju korist.



- Mislim da ćemo nastaviti puno više živjeti i raditi online nakon svega ovog - rekao je Zuckerberg.

A kako će to izgledati u praksi?

Tvrtke će jednostavno i besplatno moći kreirati svoju ‘Facebook trgovinu’ i izabrati proizvode koje žele promovirati te prilagoditi izgled i dojam trgovine naslovnom fotografijom i bojama. Kupci će potom preko Facebook stranica ili Instagram profila, koji stiže tijekom ljeta u SAD-u, moći doći do tih trgovina, pregledati robu, spremiti stvari koje ga zanimaju ili odmah napraviti narudžbu na internetskoj stranici poduzeća. Kupci u SAD-u bit će u prednosti jer će odmah robu moći i naručiti bez napuštanja aplikacije, ako tvrtka ima tu ‘checkout’ opciju uključenu. Koriste li Facebook umjesto nekog e-commerce servisa za plaćanje, trgovci će to platiti 5 posto, što je više od uobičajenih naknada, ali manje od onog što naplaćuju Amazon ili eBay, piše Vox.

Ovo je ključni dio cijele priče, jer kako su iz Facebooka odgovorili za 24sata, Facebook trgovine će postati dostupne svim tvrtkama globalno na Facebooku i na Instagramu, ali u fazama kroz nekoliko sljedećih mjeseci. Kad ćemo mi doći na red, još nije poznato, no sve kreće od SAD-a i Zapadne Europe.

Kao i u pravoj trgovini, ovdje ćete moći od trgovaca dobiti odgovore na vaša pitanja oko proizvoda ili podrške, ali preko WhatsAppa, Messengera ili Instagram Directa, a Facebook planira naručivanje proširiti i direktno na chat. Uz to, omogućit će i da se proizvodi predstave uživo kroz video, ali i kupe u samom videu.

Na svemu ovome Facebook surađuje s e-commerce servisima kao što su Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube i Feedonomics, preko kojih mali poduzetnici podižu svoje online trgovine i vode plaćanja i analitike. Sad će im te iste tvrtke pomagati u izgradnji i razvoju njihovih Facebook Shopova i korištenju drugih komercijalnih alata koje im Facebook stavlja na raspolaganje.