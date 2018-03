Facebook: Laž je da smo tajno bilježili SMS poruke i pozive

Brojni korisnici Facebooka koji su u cijelom skandalu oko Cambridge Analytice odlučili obrisati svoje profile, otkrili su da društvena mreža ima i podatke o njihovim telefonskim pozivima i SMS porukama. To je izazvalo i niz tekstova o tome da Facebook to radi potajno, međutim sada je reagirao i Facebook koji tvrdi kako informacije prikupljaju samo od korisnika koji su im dali dozvolu za to.

Naime, Facebook je u postu "Provjera činjenica: Vaša povijest poziva i SMS poruka" napisao kako nije točno da su bez dozvole prikupljali te podatke. Nastavili su s pojašnjenjem kako je bilježenje poziva i poruka opcija unutar Messengera ili Facebook Lite aplikacije, na koju korisnici mogu pristati.

Oh wow my deleted Facebook Zip file contains info on every single phone cellphone call and text I made for about a year- cool totally not creepy. — Mat Johnson (@mat_johnson) March 23, 2018

I had a similar issue with mine on Android. Don't have FB installed but I do use Messenger and Instagram. Interestingly they only tracked when I rang my parents and girlfriend. Have never used Messenger in regards to my parents. Weird. — Ben Wigham (@bmdwigham) March 24, 2018

I’ve just looked at the data files I requested from Facebook and they had every single phone number in my contacts. They had every single social event I went to, a list of all my friends (and their birthdays) and a list of every text I’ve sent. — Emma Kennedy (@EmmaKennedy) March 25, 2018

Dodaju kako ljudi moraju dati izričit pristanak za aktivaciju toga preko dodatne tipke i da se to u svakome trenutku može isključiti. Gašenje te opcije unutar postavki u istom trenu i briše sve podatke.

Foto: Facebook Ovako izgleda ekran u Messengeru kad se od korisnika traži povezivanje s porukama

Iz Facebooka dodaju da je importiranje kontakata prilično uobičajeno, kao način da se lakše pronađu ljudi s kojima se želimo povezati. Na Messengeru su to prvi put uveli 2015. godine, a kasnije i u Facebook Lite. Kažu i kako, dok je ta opcija uključena, ne prikupljaju sadržaj poziva ili poruka te da popis poruka i poziva ne prodaju trećoj strani.

Inače, u #deleteFacebook kampanju uključili su se i šefovi brojnih kompanija, među kojima je i Elon Musk koji je sa Facebooka uklonio stranice SpaceX-a, Tesle, ali i vlastitu.