Facebook, Instagram i WhatsApp pali su zbog tehničkih problema u tim povezanim kompanijama Marka Zuckerberga. To nije nikakav hakerski napad, rekao nam je stručnjak za informacijsku sigurnost Dalibor Vlaho.

Niti sam ne može pristupiti svojim profilima, no vjeruje kako će problem biti riješen još večeras.

- Do ovakvog pada je moglo doći ako su, recimo, ažurirali sustav. Takvo što je normalno i događa se, no samo Facebook ima 2000 inženjera koji svakodnevno brinu samo o tome da možete pristupiti sustavu. Mogli su imati i fizički problem odnosno da imaju fizički kvar pa im treba neko vrijeme da to zamjene - kaže Vlaho.

U dosadašnjem iskustvu zna da su sve probleme na Zuckerbergovim sustavima inženjeri rješavali u najviše osam sati.

- Oni imaju farme servera po cijelom svijetu i ako im se urušio samo jedan čvor, nakon njega pada njih 10 i normalno je da im se ne može pristupiti. Kao jedan dokaz da ovo nije hakerski napad, mogu izdvojiti kako Facebook i Instagram imaju razdvojenu infrastrukturu i rade neovisno jedan od drugog. Da su napali jedan, drugi bi radio - kaže Vlaho.

U slučaju da se i radi o nekom hakerskom napadu, kaže da bi to bio najveći takav pothvat na svijetu.

- Netko i da ima takvu moć, vjerojatno bi napao neku drugu metu kao što je američka nacionalna sigurnosna agencija NSA. Ona bi u takvim slučajevima bila zanimljivija od običnog Facebooka - kaže Vlaho.

Čim je pao Facebook kao sustav za razmjenu informacija, ljudi su se vrlo brzo preselili na Twitter koji radi normalno. Na njemu su odmah počele kolati informacije o mogućim problemima. Najčešće spominju problem s DNS-om, hijerarhijski distribuiranom sustavu imenovanja za servise te računala i ostale uređaje spojene na internet.