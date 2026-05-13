KAO U BLACK MIRRORU

Fali vam bivši/a? Nema veze, napravite njegovu AI verziju

Piše Tin Žigić,
AI aplikacije omogućuju razgovor s "duhom" bivšeg partnera, ali otvaraju etičke dileme. Terapija ili zabluda? Kritičari upozoravaju na opasnost emocionalne ovisnosti i kršenja privatnosti.

Raskidi su teški, no nova generacija aplikacija s umjetnom inteligencijom nudi neobično rješenje: mogućnost da nastavite razgovarati sa svojim bivšim partnerom, ili barem s njegovom digitalnom kopijom. Trend koji je započeo u Kini, gdje mladi stvaraju AI botove trenirane na starim porukama i objavama s društvenih mreža, brzo se širi svijetom i otvara brojna etička pitanja.

Izrada digitalnog klona

Stvaranje digitalnog dvojnika bivšeg partnera tehnički je složen, ali sve dostupniji proces. Korisnici koriste specijalizirane, često open-source alate poput "Ex-Partner Skill", u koje unose ogromne količine podataka: cjelokupnu povijest dopisivanja, e-mailove, fotografije i objave s društvenih mreža. Umjetna inteligencija, pogonjena jezičnim modelima kao što su ChatGPT ili Claude, zatim analizira te podatke kako bi naučila i replicirala jedinstveni stil komunikacije osobe. Rezultat je chatbot koji "govori" poput bivšeg partnera, koristi njegove fraze, sjeća se zajedničkih uspomena i oponaša suptilne jezične nijanse, stvarajući iluziju stvarnog razgovora.

Terapija ili put u zabludu?

Zašto bi netko želio razgovarati s duhom iz prošlosti? Korisnici navode različite motive. Mnogi tvrde da im takvi razgovori pomažu u procesuiranju emocija i pružaju osjećaj zaključenosti, omogućujući im da kažu stvari koje nikad nisu imali priliku. Neki alate koriste i za vježbanje teških razgovora u pripremi za stvarne susrete. Cijelo tržište "oporavka od prekida" doživljava procvat, a procjenjuje se da je do 2025. vrijedilo preko četiri milijarde dolara.

S druge strane, kritičari upozoravaju na opasnosti. Postoji rizik od stvaranja emocionalne ovisnosti o digitalnoj iluziji, što može spriječiti osobu da krene dalje i gradi nove, stvarne odnose. U Kini se vodi žestoka rasprava o tome predstavlja li potajno održavanje veze s AI klonom bivše ljubavi neku vrstu "emocionalne prevare" prema novom partneru.

Etički labirint bez pristanka

Najveći problem s ovim trendom leži u potpunom nedostatku pristanka. Podaci bivšeg partnera, često vrlo intimni, koriste se bez njegova znanja ili dopuštenja. Ta praksa otvara vrata ozbiljnim povredama privatnosti i stavlja tehnologiju u etički sivu zonu. Neki analitičari situaciju uspoređuju s osvetničkom pornografijom, gdje se sadržaj stvoren u povjerenju kasnije koristi na način na koji se druga strana nikako ne bi složila.

Dodatni je problem što je takav klon zapravo samo blijeda sjena stvarne osobe. On se temelji na javno dostupnim ili podijeljenim podacima, koji predstavljaju tek mali, često uljepšani dio nečije osobnosti. Sve ono što se događa "ispod površine" - neuspjesi, sumnje, intimni razgovori i misli koje nikad nisu zapisane - ostaje nedostupno AI-ju. Korisnik tako ne razgovara sa stvarnom osobom, već s nepotpunom i idealiziranom verzijom, što može produbiti zabludu umjesto da donese iscjeljenje.

*uz korištenje AI-ja

