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Fiat vraća Multiplu, ali u potpuno neočekivanom obliku - Upoznajte novu Multiplinu

Piše Autostart,
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Fiat vraća Multiplu, ali u potpuno neočekivanom obliku - Upoznajte novu Multiplinu
Foto: Fiat
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Nova Multiplina ne izgleda kao izravni nasljednik starih Multipla, ali preuzima istu osnovnu ideju - ponuditi što više upotrebljivosti u vrlo malom pakiranju.

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Fiat je odlučio ponovno zaigrati na kartu jednog od najpoznatijih imena iz svoje povijesti, ali ovaj put bez kontroverznog dizajna koji je obilježio staru Multiplu. Novi koncept zove se Fiat Multiplina i zamišljen je kao mali električni gradski model koji popunjava prostor između Topolina i pravog automobila. Drugim riječima, Fiat pokušava napraviti vozilo koje je praktičnije od električnog četverocikla, ali i dalje manje, jednostavnije i jeftinije od klasičnog gradskog auta.

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