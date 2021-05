Leon Križanić, mladi Petrinjac koji je izborio plasman za završno natjecanje maturanata u matematici, u gradski park je u sjenu stoljetnih lipa stigao na vrijeme. Sjeli smo na klupu dok je njegov pogled kružio razorenim središtem grada.

Nekako više za sebe kaže da se unatrag godine dana puno lošega svalilo na njegov rodni grad. Pandemija, potres...

- U tim okolnostima, gdje nas je pogodio razorni potres i korona koja je sveprisutna, može se i mora ići dalje. Svima nam je teško. Ali do cilja uvijek vodi puno rada i odricanja. Ni potres me nije mogao odmaknuti od onoga što volim - govori mirnim tonom 19-godišnji učenik završnog razreda Srednje škole Petrinja.

Uz baku zavolio matematiku

Rezultati u matematici svrstali su ga među 20 najboljih u Hrvatskoj, i to mu je četvrti put zaredom na ovom natjecanju. Kako nam kaže, prolazi s odličnim i matematika mu je najveća ljubav. Uz nju, ima još dvije. To su fizika, ali i glazbena škola u kojoj je također maturant. Nije sve išlo glatko s matematikom. U 5. razredu osnovne škole zapeo je baš na tom predmetu. Instrukcije mu je davala baka, sad umirovljena profesorica matematike.

- Nakon instrukcija zavolio sam matematiku jer sam je učio s razumijevanjem i shvatio koliko je to lijep predmet. Disciplina koja te zaokupi cijeloga. Pri kraju osnovne škole riješio sam dilemu čime ću se baviti u budućnosti. Između fizike i matematike odlučio sam se za matematiku - pojašnjava nam mladić koji se priprema za Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu.

- Ne osjećam tremu jer sam se dobro pripremio. Uvijek sam dosad bio među prvih 10 pa sam na neki način siguran u dobar plasman - govori nam Križanić uz povremeno gledanje na sat. Imali smo 30 minuta vremena jer je morao na autobus kojim maturanti idu u 17 kilometara udaljenu Osnovnu školu u Jabukovac. Tamo se održava nastava za petrinjske srednjoškolce jer je njihova škola ostala uništena u potresu. Ni ta dva puta po pola sata vožnje autobusom mu ne pada teško. Govori kako se ovakve “prepreke“ rješavaju dobrim rasporedom vremena.

Rog ga opušta

- Svjestan sam da gotovo polovica učenika ne voli matematiku, koja je za neke pravi bauk. Vjerojatno je dobro ne razumiju, možda ne vide koliko je to interesantna nauka - kaže budući matematičar, kojem svesrdnu podršku daje ravnatelj Srednje škole Petrinja Milan Orlić.

Uz gradivo iz škole rješava složene zadatke kako bi se pripremio za natjecanje i dokazao dobrim rezultatima. U glazbenu školu, u kojoj svira rog, ide dva puta na tjedan, a dva puta nastavu ima na daljinu. Kaže kako ga sviranje opušta, a tvrdi da uz tako zgusnuti raspored, koji je poput olimpijaca u desetoboju, nađe i slobodnog vremena. Uglavnom su to vikendi, ali ni tad ne preskače matematiku i glazbu. Na rastanku, žureći na autobus, rekao nam je da mu puno pomaže profesorica matematike i mentorica Josipa Mitar.

- U gradu pogođenim razornim potresom u kojem je škola stradala i u kojem mu je oštećena kuća, njegov uspjeh ne smatram čudom, nego je to rezultat vrijednog rada i ljubavi prema matematici - rekla je prof. Mitar.