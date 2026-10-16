Fond pomaknuo rok: Prijave za poticaje za električne aute od 28. listopada, objasnili i zašto

Početak zaprimanja prijava za državne poticaje za kupnju električnih vozila pomaknut je s 21. na 28. listopada u 9 sati zbog dodatnog testiranja sustava za elektroničko podnošenje prijava, izvijestio je u petak Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ističu da je za nabavu ove godine osigurano 20 milijuna eura te se očekuje kako će se tim budžetom sufinancirati nabava oko 3.000 novih vozila.

Svi ostali uvjeti javnog poziva ostaju nepromijenjeni.

Građani će za kupnju električnih automobila vrijednih do 35.000 eura s PDV-om moći dobiti do 9.000 eura poticaja, a za skuplje automobile do 7.000 eura. U oba slučaja Fond će pokriti najviše 40 posto cijene vozila, dok električni automobili skuplji od 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za poticaje.

Za kupnju električnih mopeda, motocikala, tricikala i četverocikala kategorija L1-L7 moći će se ostvariti poticaj do 2.500 eura, odnosno najviše 40 posto vrijednosti vozila, pod uvjetom da njegova cijena ne prelazi 35.000 eura s PDV-om.

Fond poziva sve zainteresirane građane da se pravodobno upoznaju s uvjetima javnog poziva i pripreme potrebnu dokumentaciju kako bi bili spremni za podnošenje prijava od 28. listopada u 9 sati.

Zahtjevi će se podnositi isključivo elektronički putem sustava eFZOEU (efzoeu.gov.hr), uz prijavu vjerodajnicama sustava NIAS, a svaki građanin moći će ostvariti poticaj za najviše jedno vozilo.

Vozilo će se moći nabaviti kupnjom ili financijskim leasingom, dok operativni leasing neće biti prihvatljiv, navode iz Fonda.

Poticaje neće moći dobiti građani koji su vozilo u cijelosti platili prije objave javnog poziva. Prihvatljiv će, međutim, biti predujam za kupnju novog vozila ako je plaćen najranije 1. siječnja 2026. godine.

Program sufinanciranja provodi se u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, a cilj mu je ubrzati elektrifikaciju voznog parka i smanjiti emisije iz prometa, poručuju iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.