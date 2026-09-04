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FOTO Ludilo u Berlinu: Roboti posvuda, kamere u četkici za zube, stižu i AI kućni ljubimci

Gomila proizvođača, mahom iz Kine, predstavila je razna robotska rješenja, pa tako imamo robote koji spremaju veš, robotskih kosilica je bila gomila, a tu su i robotizirane igračke s AI-jem, ali i roboti kao asistenti za starije. Tu je i četkica za zube opremljena kamerama. Xiaomi je predstavio i svoje automobile te najavio dolazak u Europu u 2027.
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FOTO Ludilo u Berlinu: Roboti posvuda, kamere u četkici za zube, stižu i AI kućni ljubimci
Robotizirane AI igračke jedna su od čestih tema na brojnim štandovima | Foto: Ivan Hruškovec/24sata
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Robotizirane AI igračke jedna su od čestih tema na brojnim štandovima | Foto: Ivan Hruškovec/24sata
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