FOTO Ludilo u Berlinu: Roboti posvuda, kamere u četkici za zube, stižu i AI kućni ljubimci

Gomila proizvođača, mahom iz Kine, predstavila je razna robotska rješenja, pa tako imamo robote koji spremaju veš, robotskih kosilica je bila gomila, a tu su i robotizirane igračke s AI-jem, ali i roboti kao asistenti za starije. Tu je i četkica za zube opremljena kamerama. Xiaomi je predstavio i svoje automobile te najavio dolazak u Europu u 2027.
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Robotizirane AI igračke jedna su od čestih tema na brojnim štandovima
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Robotizirane AI igračke jedna su od čestih tema na brojnim štandovima |
Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Robotizirane AI igračke jedna su od čestih tema na brojnim štandovima
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Ljubitelji gaminga mogli su vidjeti gomilu novih dodataka i opreme za računala.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Alpwalk je egzoskelet koji pomaže u kretanju
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Lenco je predstavio gomilu gramofona koji su sve popularniji
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Za ljetne vrućine spojili su ventilator i prijenosnu bocu
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Birdfy je hranilica za ptice s AI-jem i kamerom
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Tko nije prikazao kosilicu, bolje da nije došao. Ovo su najnovije iz Dreamea.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Brojne tvrtke su prikazale razna pomagala za kretanje, a ovaj stolac ima i AI pa te može odvesti do frižidera kad si gladan.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Dyson je prikazao na svom štandu i četkicu za zube s kamerom
| Foto: Dyson
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Ollobot je još jedan u nizu AI robota
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Vidjeli smo i 'koktelomat' koji sam spravlja pića, a tu je bio i robotizirani uređaj koji proizvodi pivo, ali i kefire.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Mnogi su svoje kamere dizajnirali i da ih mogu nositi vaši ljubimci.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Vidjeli smo i masku za ronjenje s ekranom koji prikazuje gomilu podataka tijekom vašeg ronjenja.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Xiaomi je i prije premijere prikazao Xiaomi 18 Fold, njihov preklopni telefon s vlastitim čipom, ali bio je iza stakla.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata
Foto Ivan Hruškovec/24sata