FOTO Najkontroverzniji Ferrari? Luce je prvi na struju, košta čak 550.000 eura i ima 1000 konja

Ferrari Luce je prvi potpuno električni automobil talijanske kompanije. Razvijali su ga pet godina, dizajnirao ga je bivši šef dizajna Applea, ima pet sjedala i četiri električna motora koji razvijaju više od 1000 KS
Ferrari Luce prvi je potpuno električni model iz Maranella, razvijen tijekom pet godina kao spoj vrhunskih performansi, luksuza i nove generacije tehnologije.
Ferrari je modelom Luce prvi put ozbiljno zakoračio u svijet potpuno električnih automobila, ali pritom nije odustao od ideje da automobil mora ostati emotivan i uzbudljiv za vožnju.
Novi Luce razvijen je kao luksuzni grand tourer s četvora vrata i pet sjedala, što ga čini jednim od najpraktičnijih Ferrarija dosad.
Automobil je nastao u suradnji s dizajnerskim kolektivom LoveFrom bivšeg Appleova dizajnera Jonyja Ivea, pa se odmah primjećuje minimalistički i tehnološki pristup oblikovanju.
Ferrari je kod Lucea odlučio ponuditi više prostora, udobnosti i svakodnevne upotrebljivosti, ali bez odricanja od performansi po kojima je marka poznata.
Električni pogon sastavljen od četiri motora razvija više od tisuću konjskih snaga, a automobil do stotke ubrzava za oko dvije i pol sekunde.
Iako teži više od 2,2 tone, Luce zahvaljujući naprednom ovjesu i upravljanju svakim kotačem djeluje iznimno agilno i precizno u vožnji.
Ferrari je posebnu pažnju posvetio zvuku pa Luce koristi sustav koji pojačava stvarne vibracije električnog pogona kako bi vozač i dalje imao osjećaj karaktera automobila.
Unutrašnjost kombinira luksuzne materijale poput kože i aluminija s velikim digitalnim zaslonima, ali Ferrari nije potpuno odustao od klasičnih fizičkih tipki i prekidača.
S dometom većim od 500 kilometara i mogućnošću brzog punjenja, Luce je razvijen i za tržišta poput Kine gdje su električni automobili već postali dio svakodnevice.
Ferrari Luce pokazuje kako talijanska marka vidi budućnost sportskih automobila, manje fokusiranu na tradicionalne motore, a više na tehnologiju, luksuz i novo iskustvo vožnje.Dizajnom se Luce razlikuje od klasičnih Ferrarija jer umjesto agresivnih linija donosi čišće površine, veliku staklenu kabinu i elegantnije proporcije.
Ferrari tvrdi da je Luce razvijen kao potpuno novi tip automobila, a ne samo električna verzija postojećih modela iz njihove ponude. Veliki prtljažnik i prostranija kabina jasno pokazuju da Ferrari ovim modelom želi privući kupce koji traže luksuzni automobil za svakodnevnu upotrebu i duža putovanja.
Luce će se prodavati po cijeni od oko 550 tisuća eura, a prve isporuke kupcima očekuju se krajem 2026. godine.
Predstavljanje modela u Rimu Ferrari je simbolično povezao s vlastitom poviješću, podsjećajući na prvu veliku pobjedu marke ostvarenu upravo u talijanskoj prijestolnici 1947. godine.
