TOP LISTA STRUJIĆA FOTO Novi auto za manje od 15.000 eura? Evo koji auti uz poticaje idu ispod magične crte

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvara 28. listopada prijave za poticaje za električna vozila - za građane je osigurano 20 milijuna eura, dovoljno za oko 3000 novih vozila. Potpore za električne osobne automobile iznose do 9000 eura, uz ograničenje od 40 posto cijene. Usporedba aktualnih hrvatskih cjenika pokazuje da granicu od 15.000 eura može dosegnuti najmanje sedam modela pravih osobnih automobila - ali važno je znati da su sve navedene cijene izračuni nakon potencijalnog ostvarivanja subvencije, a ne iznosi za koje se auto može bezuvjetno preuzeti iz salona.

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