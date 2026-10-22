FOTO Novi auto za manje od 15.000 eura? Evo koji auti uz poticaje idu ispod magične crte
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvara 28. listopada prijave za poticaje za električna vozila - za građane je osigurano 20 milijuna eura, dovoljno za oko 3000 novih vozila. Potpore za električne osobne automobile iznose do 9000 eura, uz ograničenje od 40 posto cijene. Usporedba aktualnih hrvatskih cjenika pokazuje da granicu od 15.000 eura može dosegnuti najmanje sedam modela pravih osobnih automobila - ali važno je znati da su sve navedene cijene izračuni nakon potencijalnog ostvarivanja subvencije, a ne iznosi za koje se auto može bezuvjetno preuzeti iz salona.
Hyundai Inster Urban Style - 14.490 eura - S baterijom od 42 kWh, 97 KS i deklariranim dosegom do 327 kilometara jedan od praktičnijih modela na popisu. Uz kupnju dolazi i uključeno servisiranje osam godina ili do 160.000 kilometara. | Foto: Hyundai