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ELEKTRIČNI BMW M

FOTO Ovo je svijet čekao. BMW otkrio novu luksuznu jurilicu

BMW je na legendarnoj utrci 24 sata Le Mansa predstavio koncept M Concept Neue Klasse, automobil koji otkriva kako bi mogao izgledati budući električni M3. Budući BMW M portfelj proizvoda spaja ekspresivan dizajn, visoke performanse i inovativne materijale.
FOTO Ovo je svijet čekao. BMW otkrio novu luksuznu jurilicu
Koncept je predstavljen na utrci 24 sata Le Mansa, gdje ga je BMW službeno nazvao „najavom novog dizajnerskog jezika za automobile visokih performansi iz BMW M odjela” i istaknuo da „šalje jasnu poruku o potpuno električnoj budućnosti brenda”. | Foto: AGNIESZKA-DOROSZEWICZ
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Koncept je predstavljen na utrci 24 sata Le Mansa, gdje ga je BMW službeno nazvao „najavom novog dizajnerskog jezika za automobile visokih performansi iz BMW M odjela” i istaknuo da „šalje jasnu poruku o potpuno električnoj budućnosti brenda”. | Foto: AGNIESZKA-DOROSZEWICZ
Komentari 0

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