FOTO Ovo je svijet čekao. BMW otkrio novu luksuznu jurilicu
BMW je na legendarnoj utrci 24 sata Le Mansa predstavio koncept M Concept Neue Klasse, automobil koji otkriva kako bi mogao izgledati budući električni M3. Budući BMW M portfelj proizvoda spaja ekspresivan dizajn, visoke performanse i inovativne materijale.
Koncept je predstavljen na utrci 24 sata Le Mansa, gdje ga je BMW službeno nazvao „najavom novog dizajnerskog jezika za automobile visokih performansi iz BMW M odjela” i istaknuo da „šalje jasnu poruku o potpuno električnoj budućnosti brenda”. | Foto: AGNIESZKA-DOROSZEWICZ