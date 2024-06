VIDEO Ovo su prve fotografije Rimčevog robotaksija. 'Verne će u Zagrebu početi voziti 2026.'

Mate Rimac u Zagrebu danas predstavlja Verne, uslugu robotaksija, ali i izgled samih vozila. Predstavljanje novog ekosustava urbane mobilnosti bilo je u novom Rimac Kampusu u blizini Zagreba, gdje su trojica suosnivača podijelili svoju viziju i pokazali dizajn njihova autonomnog vozila, kao i sve funkcionalnosti koje bi buduća usluga trebala nuditi.

Kompaniju je osnovao Mate Rimac i dvojica njegovih najbližih kolega i prijatelja iz Rimac Grupe - Marko Pejković, sada glavni izvršni direktor Vernea, i Adriano Mudri, dizajner Nevere i glavni direktor dizajna u Verneu.

Nova usluga urbane mobilnosti i njezin ekosustav temelji se na tri ključna elementa: potpuno autonomnom električnom vozilu, softverskoj platformi (korisničkoj aplikaciji) i specijaliziranoj infrastrukturi.

Prva Verne usluga bit će pokrenuta u Zagrebu 2026. godine, navode iz kompanije.

- Bilo je teško pronaći pravo ime za ovaj projekt, a koje odgovara našoj viziji. No kad smo ga smislili, znali smo da je to pravo ime za nas. Naš novi brend nazvali smo po Julesu Verneu, slavnom piscu za kojeg se kaže da je čovjek koji je izumio budućnost. Baš kao što je on koristio temu putovanja kao pokretačku snagu u svojim pričama, mi je koristimo kao inspiraciju u oblikovanju budućnosti ispunjene maštovitim inovacijama i stvarnim postignućima. Njegova vjera u budućnost i njegov duh potaknuli su znatiželju kod generacija i generacija znanstvenika i istraživača. Stvari koje ponekad izgledaju nemoguće, on je učinio mogućima - rekao je Adriano Mudri, glavni direktor dizajna u Verneu.

Verne bi trebao biti dio ekosustava urbane autonomne mobilnosti koji se, navode, temelji na tri ključna elementa.

1. Potpuno autonomno električno vozilo

Vozilo je izgrađeno na novoj platformi koja je u potpunosti prilagođena autonomnom načinu vožnje te dizajnirana s ciljem veće sigurnosti i udobnosti. Verne vozilo je koncipirano i konstruirano kao sigurno i udobno autonomno vozilo. Dizajnirano iz temelja, lišeno je kompromisa i nedostataka koji su neizbježni kod postojećih platformi prilagođenim vozačima.



2. Mobility Service Platform - MSP

Softverska platforma , koju Verne razvija, sastoji se od korisničke aplikacije za naručivanje vožnje te platforme za upravljanje cijelom uslugom. Putem aplikacije, korisnici mogu personalizirati postavke vozila – poput osvjetljenja, temperature, pa čak i mirisa - prije naručivanja same vožnje. Na taj će način vozilo uvijek biti postavljeno točno onako kako želite. Iako korisnik nikada neće posjedovati vozilo, ono će biti prilagođeno tako da se osjećate kao da je vaše vlastito. Uz to, pomoću razvijene platforme za upravljanje uslugom, Verne će se pobrinuti da se buduća usluga bude učinkovita i teče glatko.



3. Infrastruktura

U svakom gradu u kojem će Verne biti dostupan postojat će specijalizirana infrastruktura koju nazivaju Mothership. Riječ je o mjestu gdje će se Verne vozila pregledavati, održavati, čistiti i puniti svakodnevno. To osigurava da korisnik uvijek dobije sigurno i čisto vozilo. Uz to, Verne gradi svoj prvi proizvodni pogon za proizvodnju autonomnih električnih vozila ovdje u Zagrebu, koja će se potom koristiti diljem svijeta.

Po čemu se razlikuju od ostalih?

U Verneu kažu kako vjeruju danije važno biti prvi, već psotići savršeno korisničko iskustvo te da žele napredak postići holističkim integriranim pristupom koji je osmišljen oko najboljeg mogućeg iskustva.

- Krajnji bi rezultat bilo najbolje moguće iskustvo mobilnosti za sve. To znači da će svaki korisnik imati bolje iskustvo i uslugu od najbolje usluge koju uživaju vrlo bogati – i to po pristupačnoj cijeni. Imat ćete sigurnog i pouzdanog vozača, vozilo s više unutarnjeg prostora i udobnosti od najboljih limuzina te uslugu koja će na svaki mogući način biti prilagođena upravo vašim potrebama. Naša će usluga korisnicima pružiti mnogo više od samog prijevoza od točke A do točke B - rekao je suosnivač Vernea Mate Rimac u priopćenju.

Poručuju da će ljudi tijekom vožnje imati više slobodnog vremena za opuštanje ili rad. Samo vozilo nema volan ili papučice za vožnju jer je namijenjeno isključivo autonomnoj vožnji.

Ključna suradnja s Mobileyeom

Iz kompanije ističu da je partnerstvo s tvrtkom Mobileye, globalnim liderom u autonomnoj vožnji, ključno za Verneove autonomne mogućnosti. Vozilo će, navodi se, biti potpuno autonomno, sa sustavom sposobnim za vožnju u dinamičnom gradskom prometu.

S Mobileyeom surađuju proteklih nekoliko godina, a njihova platforma za autonomnu vožnju Mobileye Drive bit će integrirana u Verne vozilo i zajedno sa sofisticiranim setom senzora, koji uključuju kamere, radar i lidar, omogućit će autonomne sposobnosti vožnje.

Navode da Mobileyev sustav omogućuje fleksibilnost te funkcioniranje autonomne vožnje na raznim lokacijama, na različitim vrstama cesta, u različitim vremenskim uvjetima, uzimajući u obzir i lokalne stilove vožnje, što je ključno za skalabilnost buduće Verne usluge.

Dvosjed s ekranom od 43 inča i 17 zvučnika

Automobil ima dva sjedala, a dizajner Adriano Mudri pojašnjava da podaci pokazuju da u 9 od 10 vožnji vozilo koriste jedna ili dvije osobe te da većinu vožnji možemo zadovoljiti svosjedom. Kažu i da unutrašnjost ima više prostora nego u Rolls-Royceu.

Klizna vrata dizajnirali su, navode, tako da ulazak u vozilo bude lagan te da vrata ne ometaju protok prometa oko vozila.

- Željeli smo dizajnirati interijer na način da podsjeća manje na automobil, a više na dnevnu sobu. Unutar vozila nema tipične ploče s instrumentima, nema upravljača ni papučica. Ali zato ima zaslon od 43 inča koji možete koristiti. Zaslon nije samo za zabavu nego i za dijeljenje informacija o putovanju tijekom vožnje - dodaje Mudri. Inače, uz ogromni ekran ima i 17 zvučnika. A između sjedala će biti touchpad na kojem će se moći prilagoditi postavke vozila.

Iznad putnika će biti i krovno prozor koji su nazvali Halo prsten koji bi trebao pružiti i pogled na grad.

- Unatoč dodatnom sadržaju, u usporedbi s običnim automobilima, uspjeli smo postići vrlo elegantan dizajn. Duboko smo integrirali kamere, radare, lidare za male i velike udaljenosti i njihove sustave za čišćenje. U isto smo vrijeme uspjeli pojednostaviti izgled uklanjanjem tipičnih značajki vozila kojima upravljaju ljudi. Riješili smo se brisača i bočnih retrovizora. To čini aerodinamičke performanse učinkovitijima i omogućuje lakše čišćenje. Jedan tipičan element automobila koji smo zadržali je prtljažnik. Dakle, ne morate se brinuti ako idete u zračnu luku i imate puno prtljage ili ste upravo obavili veliku kupnju namirnica - rekao je Mudri.

Naručuje se preko svoje aplikacije

Vožnja će se naručivati preko aplikacije u kojoj će se vidjeti i lokacija vozila i koliko treba da vas pokupi. Svaka vožnja može biti personalizirana - od temperature do mirisa.

Proizvodit će ih u Zagrebu

Ključni dio Verne ekosustava i usluge je infrastruktura ili Mothership.

- Mothership je dom u kojem se brinemo o našim vozilima. Ovdje se vozila Verne svakodnevno pregledavaju, svakodnevno održavaju, svakodnevno čiste i pune kako bi uvijek bila sigurna, čista i spremna da vas odvezu u novu avanturu. Prvi Mothership gradit će se u Zagrebu, pored našeg sjedišta u Buzinu - rekao je Marko Pejković, izvršni direktor Vernea.

Pejković je također najavio da tvrtka počinje graditi proizvodni pogon u Zagrebu za veliku proizvodnju autonomnih električnih vozila koja će se koristiti diljem svijeta.

- Lokacija proizvodnog pogona bit će u južnom dijelu Zagreba. Ovdje će se naša vozila sastavljati, kalibrirati i testirati. Ovaj proizvodni pogon stavit će Hrvatsku na kartu kao zemlju koja potiče razvoj ključnih tehnologija budućnosti koje će donijeti brojne dobrobiti zajednici i stvoriti značajan napredak u smjeru digitalnih i zelenih tehnologija - navodi Pejković.

Prvo Zagreb pa Velika Britanija i Njemačka

Prva će usluga vozila biti pokrenuta u Zagrebu. Nakon Zagreba, Verne usluga bit će dostupna i u drugim europskim gradovima (najprije u Velikoj Britaniji i Njemačkoj), te na Bliskom istoku.

Tvrtka navodi da su već potpisali ugovore s 11 gradova u EU-u, Velikoj Britaniji i Bliskom istoku, a pregovara s više od 30 gradova diljem svijeta koji žele postati Verneovi partneri.