FOTO Porsche predstavio zvijer na struju: Treća izvedba stiže između baznog i Turbo modela

Porsche predstavio zvijer na struju: Treća izvedba stiže između baznog i Turbo modela

Porsche je proširio ponudu električnog Cayennea i ubacio novu, treću izvedbu, Cayenne S Electric. Smješten je točno između osnovnog Cayenne Electric i vrhunskog Cayenne Turbo Electric, a cilj je ponuditi više performansi bez skoka na Turbo cijenu. Ključne brojke su 400 kW (536 KS) serijski i do 490 kW (657 KS) s Launch Controlom, uz isto brzo punjenje kao i ostale verzije.