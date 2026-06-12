FOTO Sudac kao RoboCop: Evo što je Sampaio nosio na glavi

Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva donijelo je uzbudljivu pobjedu domaćina Meksika nad Južnoafričkom Republikom, no mnogim gledateljima za oko je zapeo neobičan detalj. Brazilski sudac Wilton Sampaio na terenu se pojavio s futurističkom opremom na glavi, što je odmah izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama i usporedbe s popularnim filmskim junakom Robocopom. Ipak, nije riječ o modnom dodatku, već o sofisticiranoj tehnologiji koja iz temelja mijenja način na koji pratimo nogomet.

Oprema koju je nosio Sampaio, kao i svi suci na 104 utakmice ovog prvenstva, dio je velikog tehnološkog iskoraka koji Fifa provodi kako bi unaprijedila iskustvo za navijače, medije i same sudionike natjecanja. Riječ je o bežičnom komunikacijskom sustavu poznatom kao "Ref Cam", koji se sastoji od tri ključne komponente: mikrofona, slušalice i minijaturne kamere visoke rezolucije.

Foto: Eloisa Sanchez

Revolucija u prijenosu utakmica

Glavna zvijezda ovog sustava svakako je kamera. Pričvršćena na slušalice uz sučevo uho, ova mala, ali moćna naprava pruža gledateljima jedinstvenu priliku da utakmicu dožive iz perspektive glavnog arbitra. Kada dođe do spornog prekršaja, gužve u šesnaestercu ili kontroverzne odluke, sada mogu emitirati snimku koja pokazuje točno ono što je sudac vidio u tom trenutku. Ta se snimka može prikazati uživo ili kao dio ponovljene snimke, nudeći kut gledanja koji je dosad bio nezamisliv.

Osim kamere, sustav uključuje i mikrofon koji sucu omogućuje stalnu komunikaciju s pomoćnicima, četvrtim sucem i VAR sobom. Također, isti se mikrofon koristi za javno objavljivanje konačnih VAR odluka navijačima na stadionu, čime se povećava transparentnost. Treći dio je slušalica, ključna za primanje taktičkih savjeta i zvučnih upozorenja od ostatka sudačkog tima, što sucu omogućuje trenutačnu reakciju na brze i neočekivane situacije na terenu.

Pierluigi Collina, predsjednik Fifinog sudačkog odbora, objasnio je dvostruku korist ove tehnologije.

​- Smatramo da je ovo dobra prilika da gledateljima ponudimo novo iskustvo, u smislu slika snimljenih iz perspektive, iz kuta gledanja koji nikada prije nije bio ponuđen - rekao je Collina.

​- Tehnologija ima i svrhu u edukaciji sudaca. Naravno, imati mogućnost vidjeti što sudac vidi ključno je u kasnijoj analizi, kako bismo procijenili zašto je odluka donesena, kakav je bio njegov pogled i slično. Dakle, radi se o kombinaciji novog iskustva za gledatelje i alata za treniranje sudaca.

Foto: Henry Romero

Kako je pobijeđena "drhtava" slika

Iako ideja kamere na sucu zvuči jednostavno, put do kvalitetne slike pogodne za prijenos uživo bio je ispunjen tehnološkim izazovima. Najveći problem predstavljalo je "drhtanje" slike, odnosno nestabilnost uzrokovana stalnim kretanjem, trčanjem i okretanjem suca. Prve verzije snimki bile su praktički negledljive i mogle su izazvati mučninu.

​- Televizijske kuće rekle su nam da bi voljele češće koristiti snimke s kamere, ali da je slika, pogotovo dok sudac trči ili sprint, bila vrlo drhtava - objasnio je Johannes Holzmüller, Fifin direktor za inovacije.

Kako bi riješila taj problem, Fifa je angažirala tehnološkog partnera Lenovo. Njihovi stručnjaci razvili su softver temeljen na umjetnoj inteligenciji koji u stvarnom vremenu stabilizira video. Sustav funkcionira tako što se snimka bežično šalje na lokalni server na stadionu, gdje je AI analizira. Koristeći se desecima varijabli, softver prepoznaje različite pozadine - travnjak, publiku, nebo - i primjenjuje specifične algoritme za zaglađivanje slike prilagođene onome što je u kadru. Rezultat je smanjenje podrhtavanja za čak 50 posto, čime se dobiva mirna i gledljiva snimka bez primjetnog kašnjenja.

Testiranje i primjena

Foto: Hannah McKay

Povjerenje u ovu tehnologiju toliko je veliko da će se snimke s "Ref Cama" koristiti čak i kao pomoćni alat u VAR sustavu. Ako perspektiva suca može pomoći u donošenju ispravne odluke, bit će uzeta u obzir. Tehnologija je uspješno testirana na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025. godine, kao i u nekim profesionalnim ligama tijekom sezone 2025/26. MLS je bio jedan od pionira, koristeći kamere još na All-Star utakmici 2013., dok je u Premier ligi prvi sudac s kamerom bio Jarred Gillett na utakmici Crystal Palacea i Manchester Uniteda 2024. godine. Uvođenjem na najveću svjetsku pozornicu, futuristička oprema koja mijenja način na koji gledamo nogomet postala je standard, nudeći navijačima dublji uvid i bolje razumijevanje najljepše sporedne stvari na svijetu.

*uz korištenje AI-ja