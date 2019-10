Futurističko rješenje za gužve: Taksijem letio iznad Singapura

Volocopter izgleda poput divovskog drona, no ovo je jedan od najrazvijenijih letećih taksija koji će moći prevoziti dvoje ljudi. Njemačka kompanija koja ga je kreirala u utorak ga je testirala iznad Singapura, a kompanija se nada da će njihova letjelica u bliskoj budućnosti donijeti revluciju i rješenje za velike gužve u azijskim gradovima, piše AFP.

Hibrid između drona s 18 rotora i malog helikoptera u konačnici bi trebao biti potpuno autonoman, ali tijekom ovog testa u letjelici je bio i pilot zbog sigurnosti.

AFP graphic on the Volocopter tested in Singapore@AFPgraphics pic.twitter.com/ypUXVMZOuI