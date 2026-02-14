Fuzijska utrka: Startup Helion postigao ogromnih 150 milijuna Celzija, evo zašto je to važno

Američka tvrtka Helion Energy objavila je dva ključna proboja u utrci za komercijalizaciju fuzijske energije. Njihov sedmi prototip, nazvan Polaris, postigao je temperaturu plazme od nevjerojatnih 150 milijuna stupnjeva Celzija i postao prvi privatno razvijeni fuzijski stroj koji je uspješno demonstrirao fuziju koristeći mješavinu goriva deuterij-tricij (D-T). Ovi koraci predstavljaju golem napredak prema Helionovom ambicioznom cilju - isporuci fuzijske energije u električnu mrežu do 2028. godine.

Rekordna temperatura i ključno gorivo

Postizanje temperature od 150 milijuna stupnjeva Celzija nije samo impresivan broj, već i ključan tehnički preduvjet. To je deset puta toplije od jezgre Sunca, a u industriji se granica od 100 milijuna stupnjeva smatra pragom za komercijalno isplativu fuzijsku elektranu. Helion je ovim rezultatom srušio vlastiti rekord od 100 milijuna stupnjeva, koji je postavio njihov prethodni prototip šeste generacije, Trenta.

Jednako je važna i činjenica da je Polaris prvi privatni sustav koji je proveo testove s deuterij-tricij gorivom. Iako je Helionov konačni cilj koristiti čišću mješavinu deuterija i helija-3 (D-He3), demonstracija rada s D-T gorivom potvrđuje da je njihov sustav sposoban raditi s različitim gorivima i validira njihov inženjerski pristup. Helion je ujedno i prva privatna tvrtka koja je dobila regulatorno odobrenje za posjedovanje i korištenje radioaktivnog tricija u svrhe istraživanja fuzije.

​- Vjerujemo da je najsigurniji put do komercijalizacije fuzije graditi, učiti i ponavljati što je brže moguće. Izgradili smo i upravljali sa sedam prototipova, svaki put postavljajući i premašujući ambicioznije tehničke i inženjerske ciljeve - izjavio je David Kirtley, suosnivač i izvršni direktor Heliona.

​- Povijesni rezultati naše kampanje testiranja s deuterij-tricijem na Polarisu potvrđuju naš pristup razvoju fuzije visoke snage i izvrsnost našeg inženjeringa - dodao je.

Jedinstveni put do čiste energije

Helionov pristup fuziji značajno se razlikuje od većine drugih projekata, poput onih koji koriste velike tokamak reaktore u obliku krafne. Tvrtka koristi pulsni magneto-inercijalni sustav, gdje se dva prstena plazme ispaljuju jedan prema drugome velikom brzinom unutar komore. Kada se sudare, snažna magnetska polja ih komprimiraju, podižući temperaturu i tlak do točke u kojoj dolazi do fuzije. Cijeli proces traje manje od jedne milisekunde.

Najveća inovacija leži u načinu na koji Helion planira prikupljati energiju. Umjesto da koriste toplinu fuzijske reakcije za pokretanje parnih turbina, kao što to čine klasične nuklearne ili termoelektrane, njihov sustav energiju hvata izravno. Kako se plazma tijekom fuzije širi, ona gura magnetsko polje koje je okružuje, što inducira električnu struju u zavojnicama reaktora. Time se energija pretvara izravno u iskoristivu električnu energiju, što čini sustav potencijalno znatno učinkovitijim i manjim.

Utrka prema 2028. i ugovor s Microsoftom

Ovi tehnički uspjesi nisu samo akademske prirode; oni su temelj Helionovog agresivnog poslovnog plana. Tvrtka, čiji je predsjednik uprave i jedan od glavnih investitora Sam Altman, već je potpisala prvi svjetski ugovor o kupnji fuzijske energije s tehnološkim divom Microsoftom. Cilj je isporučiti najmanje 50 megavata električne energije u mrežu do 2028. godine.

Na temelju rezultata s Polarisa, Helion je već započeo izgradnju svoje prve komercijalne elektrane, nazvane Orion, u mjestu Malaga u državi Washington, nedaleko od Microsoftovog rastućeg kampusa podatkovnih centara. Paralelni razvoj i brza iteracija ključni su dio njihove filozofije, što im je, prema Kirtleyjevim riječima, omogućilo da napreduju brže od konkurencije.

Napredak je prepoznala i znanstvena zajednica. Jean Paul Allain iz Ureda za znanost američkog Ministarstva energetike izjavio je: "Vidjeti podatke iz testne kampanje Polarisa, uključujući rekordne temperature i dobitke od mješavine goriva u njihovom sustavu, ukazuje na snažan napredak". Slično je komentirao i Ryan McBride, stručnjak za fuziju i profesor na Sveučilištu u Michiganu, koji je rekao kako je "uzbudljivo vidjeti dokaze D-T fuzije i temperature koje premašuju 150 milijuna stupnjeva Celzija".