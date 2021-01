Na virtualnoj prezentaciji i to više od mjesec dana prije nego što je to uobičajeno, Samsung je danas predstavio tri nova Galaxy S telefona - S21, S21+ i Ultra. Globalna pandemija, ali i tržišna bitka s Appleom utjecali su na planove pa korejski div želi što prije smanjiti prodaju iPhonea 12, pogotovo u SAD-u.

Uoči samog predstavljanja znalo se praktično sve o novom trojcu. Tjednima su stizali detalji o tehničkim karakteristikama, fotografijama i cijenama, pa iznenađenja gotovo nije bilo.

No krenimo redom.

Samsung navodi kako S21 donosi 'hrabar dizajn', a tu je dosta toga novog. S21 i S21+ hardverski su praktično blizanci, a glavna razlika je u dijagonali ekrana. Tako imamo 6,2 inča na S21 i 6,7 inča na S21+. U odnosu na prošlogodišnje telefone, rezolucija je nešto manja, a sami ekrani sada nisu zaobljeni. Oba imaju FullHD+ rezoluciju i prilagodljivo osvježenje - do 120 Hz. Ispod ekrana se nalazi i novi senzor otiska prsta koji je sada 70 posto veći pa bi trebalo biti lakše otključavati telefon. Na istom mjestu kao i lani nalazi se selfie kamera rezolucije 10 megapiksela.

Straga dominira blok za kamere koji je opet prilično glomazan, no sada ga je Samsung odlučio napraviti u boji okvira koji se obavija oko telefona i napraviti veću razliku od ostatka kućišta. Meni ovo osobno izgleda kao odličan detalj kojim će Samsung napraviti dizajnersku razliku od većine telefona koji danas sa ovakvim ogromnim kamerama na stolu izgledaju gotovo jednako. Mala promjena za dobar dizajnerski odmak. No pitanje je kako će kupci reagirati na to.

U tom bloku nalaze se dvije kamere od 12 megapiksela. Ultra širokokutna, širokokutna s optičkom stabilizacijom te treća kamera od 64 megapiksela s optičkom stabilizacijom. Ona uz 3x optičko uvećanje omogućuje i 8K snimanje. Novost je sada da možete u isto vrijeme vidjeti sliku s tri različite kamere, a odličan detalj za YouTubere i vlogere bit će suradnja sa novim Buds Pro slušalicama. U Pro Video načinu rada telefon možete postaviti na stalak i slušalice će služiti kao mikrofon. Tako se možete udaljiti od telefona i snimati sebe kako pričate. Poboljšali su i Single Take brzopotezno snimanje niza raznih akcijskih kadrova i scena, a i 3D analiza scene bi trebala rezultirati boljim portretima.

Telefoni su dobili novi Exynos 2100 i Snapdragon 888 čipset, oba u 5nm tehnologiji koji bi trebali rezultirati većom uštedom baterije koje imaju kapacitete od 4000 i 4800 mAh.

Oba dolaze i sa 8 GB RAM-a i 128/256 GB interne memorije.

Najbolje za Ultru

Najveći od tri nova telefona, S21 Ultra za sebe je rezervirao i najbolje detalje i jasno pokazuje da želi biti najpoželjniji. Dok je lani glavna razlika bila kamera, sada se to proširilo i na ekran te podršku za olovke i styluse, koje se prodaju zasebno. I ne, samo kućište telefona nema utor za olovku, već ćete morati nabaviti kućište s utorom za olovku.

Mrvicu veći ekran od onog u S21+, S21 Ultra ima dijagonalu od 6,8 inča. I tu se radi o AMOLED ekranu, ali s rezolucijom od 3200 x 1440 piksela i nešto većom svjetlinom (1500 nita). Uz to, ekran je također blago zaobljen.

No glavna je promjena u kamerama. Sada imamo dvije telefoto leće. Periskopska kamera od 10 megapiksela ima 10x optičko uvećanje s optičkom stabilizacijom i bit će zanimljivo vidjeti kako to radi u praksi. Tu je i dodatna telefoto leća od 10 megapiksela sa 3x uvećanjem. Širokokutni senzor od 108 mpx su nadogradili Bright night opcijom. Kako navode: automatski osvjetljava prizore snimke u tamnim uvjetima uz poboljšan noćni način rada. Naposljetku, kvaliteta snimanja dodatno je pojačana opcijama za smanjenje buke, kao i 12-megapikselnom Nona-binning tehnologijom. Tu je još i laserski autofokus te širokokutna kamera od 12megapiksela.

Inače, zanimljivo je kako je Galaxy S21 Ultra prvi koji podržava 4K snimanje sa 60 fps na svim kamerama. To uključuje i prednju kameru od 40 mpx.

Galaxy S21 jedan je od prvih pametnih telefona koji podržava Wi-Fi 6E standard za do četiri puta bržu internetsku bežičnu vezu6, a neometanu zabavu svakako će osigurati podrška za 5G mrežu7. Kako bi se tijekom uparivanja uštedjelo na energiji i pojednostavio proces, Galaxy S21 Ultra koristi Dual Bluetooth® tehnologiju za sinkronizaciju s više uređaja odjednom.

Kapacitet baterije je 5000 mAh, a čipset je isti kao i u ostatku modela.

Ultra se može nabaviti uz varijantama sa 12 GB RAM-a i tad dolazi sa 128 ili 256 GB memorije. Ako želite 16 GB RAM-a tu ćete imati 512 GB interne memorije

Velika novost je da Samsung uz nove telefone više ne isporučuje punjače i nakon Applea ovo je očito trend koji će prihvatiti i drugi proizvođači kako bi se smanjila količina elektroničkog otpada.

Nove Galaxy uređaje možete nabaviti u Hrvatskoj od 29. siječnja 2021. po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama:

Galaxy S21 5G 8/128GB: 6.499 HRK

Galaxy S21+ 5G 8/128GB: 7.999 HRK

Galaxy S21 Ultra 12/128GB: 9.599 HRK

Galaxy Buds Pro: 1.699 HRK