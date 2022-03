Galaxy za svakog: Samsungov A53 je snagator u srednjoj klasi

Proljetnom nizu novih uređaja koji će se boriti za kupce u srednjoj klasi u četvrtak se priključio Samsung koji je predstavio Galaxy A53 5G i A33 5G telefone. Stižu samo tjedan dana nakon što je Apple najavio i svoj iPhone SE koji mu je jedan od glavnih rivala, a kao što je već standard za A seriju, Samsung na njima nudi izgled svoje top serije S i solidne specifikacije te nižu cijenu.

Galaxy A53 tako ima 6,5-inčni AMOLED ekran sa 120 Hz osvježenjem. Straga je glavna kamera od 64 megapiksela (f/1,8) s optičkom stabilizacijom, širokokutna od 12 te dubinska i makro od 5 megapiksela. Prednja snima selfije od 32 mpx. Dolazi sa 6/8 i 128/256 GB memorije i podrškom za microSD kartice. Ističu kako ima i osmojezgreni procesor. Kapacitet baterije je 5000 mAh, a puni se na 25W.

On će u Hrvatskoj biti dostupan od 1. travnja, no ne navodi se cijena kod nas. No, ako je suditi po međunarodnim podacima, trebao bi koštati oko 450 eura, odnosno nešto manje nego lanjski A52 pri dolasku.

Galaxy A33 dijeli procesor i memoriju, ekran je smanjen na 6,4 inča i ima 90 Hz osvježenje, a kamera isto ima skromnije mogućnosti. Glavna tako snima fotografije od 48 mpx (f/1,8), tu je širokokutna od 8 mpx te dubinska od 2 i makro od 5 mpx. Prednja kamera snima selfije od 13 mpx. Baterija je također jednaka kao na A53. On stiže tijekom travnja, a trebao bi koštato od 369 eura.