Genijalni izum: Robotske hlače pomagat će ljudima u kretanju

Tim znanstvenika sa Sveučilišta u Bristolu predstavio je prototip robotskih hlača koje bi jednog dana mogle pomoći ljudima s invaliditetom. Tim inženjera pod vodstvom profesora Jonathana Rossitera razvio je hlače koje bi ljudima s oštećenjima kralježnice pomagale u kretanju. Osim toga, hlače bi jednog dana mogle olakšavati starijim ljudima obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

- Svi mi ćemo postati stari i samim time, smanjit će se i naša mobilnost. Želimo omogućiti ljudima podršku tako da mogu što dulje ostati samostalni - objasnio je prof. Rossiter za BBC.

Na prezentaciji na britanskom festivalu znanosti pokazao je nešto što izgleda kao povezani baloni napuhani zrakom koji se stišću poput mišića. Taj njihov prototip umjetnog mišića kontrakcijama oponaša rad pravih mišića i može robotsku nogu podignuti iz sjedećeg u stajaći položaj, što su znanstvenici prikazali na prezentaciji.

Foto: University of Bristol

Inženjer Ioannis Dimitrios Zoulias koji radi na razvoju pomagala za ljude s invaliditetom ističe kako poteškoće u kretanju snažno utječu na kvalitetu života. S obzirom da postoji veliki broj ljudi kojima ima teškoća u kretanju (samo u Velikoj Britaniji 6,5 milijuna ima neki oblik invaliditeta zbog kojeg im je otežano kretanje) uređaji koji pomažu u mobilnosti mogli bi pomoći i popraviti kvalitetu života velikom dijelu populacije, napisao je Zoulias za The Conversation.

Ipak, iako istraživanja na tom području traju već 50 godina, ova vrsta tehnologije rijetko je ušla u primjenu izvan laboratorija. Međutim, inovativni koncept robotskih hlača ima prilično dobre predispozicije da zaživi u praksi.

Smart trousers, inspired by #WallaceAndGromit, could dramatically change lives of people with mobility problems https://t.co/mFKsQts5pw — United Response (@unitedresponse) September 12, 2018

Za razliku od krutih robotskih hlača u animiranom filmu Wallace i Gromit: Pogrešne hlače (u izvorniku The Wrong Trousers) nove, takozvane prave hlače (The Right trousers) imaju mekane umjetne mišiće koji pomažu u kretanju i pritom se oslanjaju na postojeće mišiće čovjeka koji nosi hlače.

Povezivanjem nekoliko umjetnih mišića, ove hlače mogu pomicati zglobove, primjerice koljena, i pomoći čovjeku u ustajanju iz stolice i kretanju. Kako su u hlače ugrađeni umjetni mišići elastični i mekani, sigurniji su od tradicionalnih pomagala ovog tipa poput robotskih egzoskeleta koji su previše kruti i neugodni za korištenje.

Naravno, put od prototipa do potpuno funkcionalnog modela robotskih hlača je dugačak i može potrajati i deset godina. Inženjeri s bristolskog sveučilišta nadaju se da će već za šest, sedam godina ljudi moći otići u trgovinu, odabrati i isprobati hlače koje će im pomagati u kretanju i odnijeti ih kući.

U međuvremenu, znanstvenici će raditi na razradi koncepta i tehnologije, pronalaženju opimalnog rješenja za napajanje robotske tehnologije, kako robotske hlače učiniti perivima, ali i na pitanju stila odnosno izgleda samih hlača.