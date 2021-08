Svjetiljka, polica, a sada i slika. IKEA je u suradnji sa Sonosom u posljednjih nekoliko godina postala pravi majstor u skrivanju zvučnika u namještaju ili dekorativnim elementima doma. Vidjeli smo već i kroz bežične punjače ugrađene u namještaj kako je misija švedskog diva da tehnologija postane nevidljivi dio naše svakodnevice.

A takav je i najnoviji uređaj iz Symofinsk linije, okvir za sliku s Wi-Fi zvučnikom. Preciznije bi bilo reći da se ovdje radi o zidnoj umjetnini, a ne klasičnom okviru za slike. Osnovna varijanta nudi prikaz uzorka koji predstavlja ‘strukturu glazbe’, a djelo je umjetnice Jennifer Idrizi. No taj se dizajn može zamijeniti drugom umjetninom koje nudi Ikea. I tu leži jedna od najvećih zamjerki. Trenutno ne možete sami staviti svoje fotografije ili slike koje želite, već možete odabrati tek neki od uzoraka koje nudi Ikea. Oni su najavili da će se kolekcija proširiti, ali trenutno izbor nije velik. Bez obzira na to, same slike koje se nude lako se mogu uklopiti u većinu domova.

Sam zvučnik možete postaviti vertikalno ili horizontalno, a dolazi sa svim dodacima koji su potrebni da ga sigurno postavite, od nosača za zid, do gumene podloge koja osigurava da zvučnik ne sklizne, ako ga želite samo nasloniti na zid. Tako sam ga i koristio tijekom testiranja i niti jednom se zvučnik nije pomaknuo. Uz njega dolazi i prilično dugi električni kabel koji na stražnjoj strani zvučnika ima više kanala u koje ga možete ugurati po rubovima, ovisno o tome kako ćete postaviti zvučnik. Ako ćete zvučnik objesiti kao i slike na zidu, taj kabel je vizualni minus s kojim ćete se morati pomiriti, no i njega se može sakriti djelomično, ako imate sreću da je pored zida neka komoda ili ormar. Ikea i Sonos su kabel presvukli pletenim materijalom pa barem ne izgleda jeftino.

Kabeli mogu zadati i dodatne glavobolje kod ovih zvučnika. Tko želi može zvučnik na mrežu spojiti ethernet kabelom, a Ikea nudi i opciju da se dva okvira međusobno spoje električnim kabelom, što može napraviti pravu šumu kabela među njima.

Sa stražnje strane zvučnika samo su tri tipke kojima možete upravljati reprodukcijom. Lako su dostupne, ali njihov položaj morate imati na umu kod postavljanja zvučnika. No, vjerojatnije je da ćete zvučnikom gotovo uvijek upravljati preko mobitela.

Uparivanje zvučnika je isto kao i kod svih prethodnih Sonos/Symfonisk uređaja u Sonos aplikaciji. Ona vas vodi kroz postavljanje s jasnim i jednostavnim uputama, a vjerojatno će vas čekati i softversko ažuriranje za zvučnik. Ako ste već korisnik nekog od zvučnika, samo trebate telefon prisloniti uz zvučnik i aplikacija će odraditi uparivanje. Kroz aplikaciju možete puštati glazbu sa svih streaming servisa, ali i grupirati zvučnike kako želite, ako ih imate više. Imate li dva ovakva okvira, moći ćete ih upariti kao stereo zvučnike - ili spojiti u audio sustav ako imate Arc ili Beam zvučnike.

A potom slijedi uživanje u glazbi.

Već na prvi dojam zvučnik me iznenadio snagom i količinom basa iz tako tankog zvučnika. Igranjem sa postavkama u Sonosovoj aplikaciji možete postaviti razinu visokih i niskih tonova iz woofera i tweetera kako bi dobili ono što će vas najviše zadovoljiti. Imate li Appleov telefon, moći ćete iskoristiti Sonos Trueplay postavljanje prema vašoj prostoriji. Prema osobnom dojmu, puno bolje zvuči od ‘bookshelf’ zvučnika koji može glumiti i policu. U većini žanrova zvučnik je dobro balansiran i jako dobro ispuni prostoriju od 15 kvadrata.