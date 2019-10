Golf 8 stiže sutra, a VW je uoči premijere otkrio detalje s auta

Novi Golf jedan je od najiščekivanijih automobila, a nakon sedam godina u četvrtak navečer i službeno ćemo vidjeti što sve donosi automobil po kojem se i zove cijela klasa.

Nakon što su prije nekoliko dana procurili detalji s auta, Volkswagen je u najavi premijere nove 'osmice' otkrio i jedan službeni detalj - dizajn stražnjih LED svjetala. Nova svjetla u odnosu na redizajniranu sedmicu ne donose veliku revoluciju, više se tu radi o novom svjetlosnom potpisu, a čak su i prilično slična svjetla kad se izuzmu detalji s prethodnika. Što se samih svjetala tiče, očekuje se da će u osnovnoj opremi biti u LED tehnologiji, dok bi s rastom opreme trebali dobiti i 'animirane' žmigavce.

Još jedan detalj kojeg nema, a puno otkriva o novom Golfu je nedostatak samog imena automobila ispod lijevog svjetla. On bi trebao biti pomaknut na sredinu automobila i to ispod novog VW znaka, kao što to imamo na novim modelima njemačkog diva. Očekuje se i da će Golf biti dostupan u manje karoserijskih izvedbi, pa tako više ne bi trebali imati Sportsvan i trovratni Golf.

U svakom slučaju, u četvrtak u 18.30 donosimo vam i sve službene detalje s premijere novog Golfa.