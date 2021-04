Na struju u autima ćemo se morati naviknuti. To je neizbježno. Danas čak i sportske ikone, auti poput Golfa GTI, imaju električne motore. Dobro, ovaj Golf se zove GTE, no asocijacija i povezanost s legendarnim GTI-jem je potpuno jasna. Čak je i snaga ova dva modela identična - 245 KS. Realno, ovo je GTI koji nema klasični benzinski motor već plug-in hibridni pogon.

Golf GTE nije ništa novo. Bilo ga je i u prošloj generaciji, no tada je ipak bio skromniji auto s 204 KS. Nova generacija se, barem na papiru, nameće kao prava alternativa za GTI. Je li tako i u praksi isprobali smo na sedmodnevnom testu tijekom kojeg Golf nismo štedjeli. Bilo je tu svega, od gradske vožnje do dužih putovanja, od lagane štedljive vožnje do jurnjave brdskim cestama.

Golf GTE se jasno ističe svojim plavim detaljima na masci i velikim natpisima GTE sprijeda i straga, no gotovo po svemu drugome izgleda kao GTI. Jedina prava razlika je stražnji kraj gdje GTI ima dvije ispušne cijevi, dok je ispuh GTE-a skriven ispod odbojnika.

GTE nedvojbeno izgleda kao moćan Golf, no je li takav u praksi? Izuzetno uzbudljiv. Kombinacija benzinca sa 150 KS i električnog motora na prednjim kotačima do 100 km/h ubrzava za sportskih 6,7 sekundi što je pola sekunde sporije nego kod GTI-a, no zato su međuubrzanja na brzinama do 150 km/h impresivnija nego kod GTI-a. I to dosta. To što GTI juri 250 km/h, a GTI "samo" 225 km/h ne bi trebao biti neki faktor u Hrvatskoj. To je tako i tako, "kilometrima" daleko od maksimalne dozvoljene brzine na našim autocestama.

Pri brzoj vožnji zavojitom planinskom cestom teško ćete po ponašanju auta otkriti da je oko 150 kilograma teži od klasičnog GTI-ja. Držanje ceste je GTI-jevski vrhunsko, auto ne pokazuje tendenciju "klizanja preko nosa" i spremno skreće kamo ga uputite odličnim izravnim upravljačem. U ovom autu teško je pretjerati.

Pohvale zaslužuje i vrhunski šesterobrzinski DSG mjenjač koji radi neprimjetno i brzo.Ono što prilikom sportske vožnje nedostaje je zvuk. GTE je ovdje jednostavno umjeren i ne može parirati GTI-iju s većim motorom i sportskim ispuhom. Realno zvuk GTE-a je "civilni" ima samo naznake sportske note.

Potrošnja kod ovog auta je vrlo varijabilna stvar, no nikada prevelika. Prosječno smo na testu trošili 6,2 l/100 km kad smo se vozili bez punjenja baterije. Uz punu bateriju možete trošiti puno manje, praktično ništa (benzina), naravno ako se vozite umjerenije.

Baterija ima prilično dobar kapacitet za plug-in hibridni auto. 13 kWh u praksi je dovoljno za 40 do 50 kilometara uz prosječni stil vožnje, uz umjereni i više. Dakle radite li svaki dan manje kilometara od toga nećete uopće trošiti benzin. No to je neizbježno na dužim putovanjima. Na autocesti pri putnoj brzini od 140 do 150 km/h potrošnja je oko 8 l/100 kilometara što je još uvijek vrlo dobro. Kao što već rekli ovaj auto teško će trošiti puno i u gotovo svim situacijama je štedljiviji od GTI-ja.

Nekoliko riječi i o udobnosti. GTE je jedan od udobnih sportskih automobila kojih je sve više. Tvrdo i grubo teško prolazi kod kupaca kompaktnih sportaša i zato je Golf u svakodnevnoj vožnji izuzetno udoban. Realno, s lošom cestom i "ležećim policajcima" nosi se bolje od pola klasičnih (ne sportskih) kompakta. Tu je i akustična udobnost koja je vrhunska, prvenstveno zbog toga što auto često vozi nečujno, na struju.

Oprema testiranog GTE-a je vrlo luksuzna. Sjedala odlično drže tijelo u zavojima, no istodobno su i udobna. Ono na što se treba naviknuti je da u unutrašnjosti ima samo par tipka, i klimom se upravlja putem infotainmenta, no to smo već vidjeli kod klasičnog Golfa osmice. Nije najpraktičnije rješenje, no relativno brzo se prilagodite.

Cijena je visoka no bez mnogo dodatne opreme, kakvu je imao testni auto, GTE je još uvijek odlično opremljen auto i ništa mu ne nedostaje. Kao takav je čak 60.000 kuna jeftiniji i košta samo dvadesetak tisuća kuna više od osnovnog GTI-a s DSG mjenjačem. Razlika koja se može brzo vratiti na troškovima goriva.

No troškovi goriva nisu glavni faktor kod kupnje sportskog kompakta, tako da GTE ipak nije veliki konkurent GTI-ju. Jednostavno privlače drugi tip kupaca. GTI je ikona koja se kupuje sa srcem, tjera vas na jurnjavu. GTE privlači drugi tip kupaca koji možda nikada ne bi kupili GTI i tjera vas da štedite. No sve to i nije tako bitno, bitno je da je GTE odličan auto. I sportski, i brz i štedljiv. Zvuči kao idealna kombinacija...



Važnija oprema Volkswagen GOLF GTE

Alunaplatci 18", LED Matrix svjetla, kamera za vožnju unatrag, parkirni senzori sprijeda i straga, dodirni zaslon 10" s navigacijom, digitalni instrumenti 10", panoramski krovni otvor, sportska grijana sjedala, grijani upravljač, ambijentalno osvjetljenje, trozonska automatska klima...