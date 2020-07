Gorski kotar mjesto je strašnih zločina u novoj hrvatskoj igri

Saint Kotar je već nekoliko godina u razvoju, a sada je pri kraju Kickstarter kampanje kojom traže novac kako bi igru priveli kraju, a glas u njoj posuđuje i glumac iz Netflixove hit serije Snowpiercer

<p>Serija ubojstava koja su navodno povezana sa štovanjem đavla i vračanjem poharala su maleno mjesto Sveti Kotar. Vi ćete voditi dvoje glavnih protagonista koji traže istinu iza zločina, a svaki vaš potez utjecat će na priču koja traje dvadesetak sati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Kratki je to uvod u igru Saint Kotar, pulskog studija Red Martyr Entertainment. Nakon nekoliko godina razvoja, igra se sada primiče finalnoj fazi, a <strong>Marko Tominić</strong> koji vodi ovaj studio pokrenuo je i <a href="https://www.kickstarter.com/projects/redmartyr/saint-kotar?ref=457qne"><strong>Kickstarter kampanju</strong></a> koja traje još pet dana. Planira prikupiti 39.000 eura, a trenutno se nalaze na nešto manje od 32.000. </p><p>Samo mjesto radnje, Sveti Kotar, je fiktivno, no iz imena je jasno da je Gorski kotar poslužio kao inspiracija za dizajn i atmosferu igre. Tominić je tako za Glas Istre ispričao da će igrači moći prepoznati jezero Bajer kod Fužina.</p><p>Kako bi privukli igrače, na Steamu su objavili i igrivi prolog Saint Kotar: The Yellow Mask, a tu se možete i predbilježiti za igru. U samom prologu imat ćete uvid u nekih pet do 10 posto igre koji će vas uvesti u priču i pokazati što vas tu čeka.</p><p>Tominić je za Bug pojasnio kako igra spaja nekoliko narativnih žanrova: detektivski, misterij, kriminalistički, psihološki horor...</p><p>Zanimljivo je kako glas u prologu daje glumac <strong>Happy Anderson</strong>, koji je glumio u Netflixovu Mindhunteru, ali i Snowpierceru kojeg trenutno gledamo. Uspiju li prikupiti dodatna sredstva, glumac će im biti na raspolaganju i za ostatak igre.</p>