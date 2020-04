Građen po mjeri: Isprobali smo Samsungov 'mali' Galaxy S20

Nekoliko dana sa Samsungovim Galaxyjem S20 pokazalo se kao pravo osvježenje u poplavi telefona kojima je dijagonala ekrana sve bliža 7 inča. Nije ni njegov ekran malen, imat ćete ovdje na raspolaganju 6,2 inča, ali jedva primjetni rubovi, uži format ekrana i tanko kućište rezultirali su telefonom uz koji imate osjećaj da mu je dijagonala barem dva inča manja.

Galaxy S20 je najmanji u novom nizu S20 serije, ali nema tu previše sumnje, ovo je punokrvni Samsungov flagship sa najbitnijim hardverskim značajkama koje su gotovo jednake kao i na ostalim modelima. A tu su još S20 Plus i Ultra, s time da je potonji vrh ponude i po samim specifikacijama vjerojatno najpoželjniji uređaj - no i znatno skuplji.

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama sa S20 ćete lako baratati i koristiti ga jednom rukom. Oklopili su ga staklom i sa 7,9 mm debljine ovo je jako tanak telefon, no ako ne spadate među one s(p)retnije, najbolje bi ga bilo staviti barem u silikonsko kućište. Staklo je klizavo i moguće je da lako padne, no tijekom tjedan dana telefon se pokazao prilično izdržljiv i bez maske. Ipak se tu radi o Gorilla Glass staklu 6. generacije. Iako se vidi svaki otisak prsta, nije bilo niti jedne druge ogrebotine nakon tjedan dana u torbi među ključevima i ostalim predmetima.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sve tipke i konektori su ovdje na svojim standardnim mjestima, prednja kamera smještena je pri vrhu ekrana i to u sredini i kod gledanja videa ili igranja ne predstavlja neku smetnju, a tipka za uključivanje telefona služi i za aktivaciju Bixbyja.

Samsungov 6,2-inčni AMOLED ekran uz kameru je sigurno jedan od najjačih aduta ovog telefona. Dolazi s rezolucijom 3200x1440 piksela u formatu 20:9, što znači da ima gustoću piksela od 563 ppi. Tu je i HDR10+ podrška. Boje su fantastične, a svjetlina iznimna i prikaz je odličan u praktično svim situacijama. Standardno ekran ima osvježenje slike na 60 Hz, no savjetujemo da u postavkama prebacite to na 120 Hz. Rezolucija će biti nešto niža, uzet će i koji postotak baterije, no animacije i kretanje kroz izbornike perfektno klize, a brže osvježavanje ekrana će biti od koristi kod igara. Izgubljene postotke baterije možete nadoknaditi ako uključite ‘tamni način’, koji je s Androidom 10 prisutan u postavkama samog sustava, a bit će vam i lakši za oči. Opterećenje s čitanjem možete olakšati i kroz filtar plavog svjetla. Možete ga programirati da se uključi prema rasporedu, a poželjno je navečer, kako bi smanjili količinu plavog svjetla na ekranu, a time i olakšali san.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Što se hardvera tiče, cijela S20 serija dolazi s istim pogonom. Kod nas je to Exynos 990 procesor u 7 nm tehnologiji s osam jezgri (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55). Tu je Mali-G77 MP11 grafički čip. Uz 8 GB radne memorije dolazi i 128 GB interne, koju možete proširiti MicroSD karticama (do 1 TB) tako da ćete lako nadograditi prostor za 8K snimke, ako ćete se odlučiti na takvo snimanje. Iako, upitno je koliko je uopće to potrebno, jer je pitanje tko ima 8K televizor. Sve u svemu, hardverski je ovo danas vrh ponude i teško ćete uopće u normalnom radu i igranju doći u situaciju da vam treba još. Telefon je toliko brz, da praktično ne morate ni razmišljati o onome što ga pogoni. No to je tako i sa većinom svih flagship telefona danas. Važan detalj kod igara i multimedije je i zvuk, a Samsung je uz zvučnik na dnu uređaja stavio i još jedan pri vrhu ekrana, pa će stereo slika biti dovoljno dobra, a i glasna.

Kod gotovo svih pažnja okreće na kameru kao jedan od elemenata koji čine razliku. Upravo je kamera i velik fokus ovogodišnje S20 serije. Tu je cijeli novi sustav, a najjače značajke, poput senzora od 108 megapiksela, rezervirane su za S20 Ultra. No, S20 ima jako puno toga za reći s nizom noviteta i odličnih tehničkih detalja.

Kamere su smještene u modul u kutu ekrana, a na S20 imat ćete ih tri. Tu su širokokutna kamera od 12 MP s f/1.8 otvorom blende i optičkom stabilizacijom. Još jedan senzor od 12 megapiksela nudi puno širi kut te puno kvalitetniji SuperSteady video koji će vašu nemirnu ruku dodatno umiriti. Najviše megapiksela, njih 64, ima telefoto senzor s f/2.0 otvorom blende i optičkom stabilizacijom te 1.1x optičkim zumom i 3x hibridnim uvećanjem slike. Ovdje će vam zumiranje biti produženo do 30x, što je odlično kad trebate približiti neke daleke detalje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata Foto: Ivan Hruškovec/24sata

S20 je isto obogaćen noćnim modom, koji odlično radi, a dnevne fotografije pune su detalja i bogatih boja. 8K snimanje limitirano je na 24fps, dok 4K snima na 60fps. Prednja kamera također će snimati 4K video na 60 sličica u sekundi, a snima fotografije od 10 megapiksela s f/2.2 otvorom blende. Uz PDAF fokusiranje, tu je i dobro poznata opcija automatskog širenja kadra.

Jedno od velikih poboljšanja ovogodišnjeg modela je i baterija od 4000 mAh. U odnosu na lanjskih 3400 u S10, ovo je velik skok koji će osigurati dodatnu autonomiju. Sve u svemu, to je prosječnom korisniku dovoljno da izdrži dan s jednim punjenjem. Meni je tijekom par dana, uz često korištenje Hangoutsa te spojen sat, pred kraj dana telefon završavao na nešto ispod 20 posto.