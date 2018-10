Hawking poslao poruku: Bog ne postoji, a ni život poslije smrti

Hawking je u poruci rekao da su obrazovanje i znanost 'u većoj opasnosti nego ikad prije' i da se ne poštuju stručnjaci.

In posthumous message, Stephen Hawking warns that science and education are under threat around the world. https://t.co/KhKtJhYX0y pic.twitter.com/PmjJHrlPZx

U svojoj poruci je naveo da su izbor Donalda Trampa za američkog predsjednika i Brexit dijelovi "globalnog revolta protiv stručnjaka, što uključuje i znanstvenike".

Poznati fizičar poručio je kako znanost tek mora riješiti velike probleme svijeta, koji uključuju klimatske promjene, prenapučenost, izumiranje vrsta, uništavanje šuma i onečišćenje oceana.

