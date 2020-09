HEP na Visu otvorio najveću solarnu elektranu u Hrvatskoj

Elektrana vrijedna 31 milijun kuna i snage 3,5 MW godišnje će proizvoditi oko pet milijuna kilovatsati (kWh) električne energije, čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.600 kućanstava

<p>Najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj otvorena je u petak na Visu nedaleko naselja Žena Glava na brdu Griževa glavica.</p><p>- Sa svojih 3,5 megavata Vis je u ovom trenutku najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj. Ona je i prva ovakva elektrana izgrađena na našim otocima. Zato smo danas sretni i ponosni. Više od 31 milijun kuna uložen je u ovu elektranu - kazao je u uvodu predsjednik uprave HEP-a <strong>Frane Barbarić</strong>.</p><p>Viška solarna elektrana je i prva od sedam HEP-ovih koje će biti pokrenute do kraja 2020. godine. </p><p>U uvodnim govorima moglo se, tako, saznati da sami proizvodimo već 30 posto električne energije. Radove na elektrani kao i sustav upravljanja i održavanja potpisuje tvrtka Končar, dok su poslovi nadzora i građenja pripali firmi Fractal iz Splita. Govornici su naglasak stavili upravo na to kako je ova elektrana plod "domaće pameti". </p><p><strong>Ivo Milatić</strong>, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva kazao je da je ovo bio povijesni dan za otok Vis. </p><p>- To je i početak onoga što će se u Hrvatskoj događati u narednih 10 godina. Vlada Republike Hrvatske je još 2017. godine snažno krenula u realizaciju nove energetske politike Hrvatske i EU, koje su usmjerene ulaganjima u zelenu energiju. Ova elektrana je najbolji primjer takvog ulaganja i u ime Vlade čestitam HEP-u i KONČARU na ostvarenju ove vrijedne investicije za hrvatsku energetiku i gospodarstvo - dodao je Milatić.</p><p>Priključna snaga SE Vis je 3,5 MW, a smještena je na lokaciji površine 5,5 hektara, na brdu Griževa glavica, na nadmorskoj visini od oko 250 metara. </p><p>U elektrani je instalirano 11.200 fotonaponskih modula snage 340 Wp, izvedena je srednjenaponska kabelska mreža duljine 5,2 km te je ugrađeno pet frekvencijskih pretvarača nazivne snage 720 kW. Očekivana godišnja proizvodnja je oko 5 milijuna kWh električne energije čime se mogu podmiriti potrebe oko 1.600 kućanstava.</p>