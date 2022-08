Hi-Fi za u džep: Isprobali smo Huawei Freebuds Pro 2 slušalice

Huawei je nizu svojih slušalica nedavno dodao i najnoviji model, Freebuds Pro 2, a radi se o nasljedniku istoimenih slušalica, koje su, kao i nedavni zvučnik Sound Joy, razvijene u suradnji s francuskim Devialetom.

Dizajn je prilično sličan prethodnom modelu, no očite su dorade nesavršenosti prethodnika. Prva je na samom dizajnu slušalice i smještaju u kućištu. Prethodni model puno se teže vadio iz kućišta, dok ove imaju odlično riješeno ležište i lako ih je izvući van. Sama slušalica je gotovo jednake mase, no nešto je kompaktnijih dimenzija. Isto tako, i kućište je nekoliko grama lakše. Kućište se bežično puni, no trebate ga s prednjom stranom okrenuti prema mobitelu ili punjaču, tako da prema vama biti okrenut logo Huaweija i Devialeta. Uz to, ima USB-C.

Donji dio slušalice je prilično plošan, odnosno nije zaobljen, kao kod mnogih rivala, ali je prednost što ćete lako upravljati gestama (pinch i swipe). Slušalice sada imaju i IP54 razinu vodootpornosti, odnosno otporne su na prskanje i prašinu.

Sama slušalica ima dva drivera, 11 mm i planarni dijafragma driver, odnosno plosnato dizajnirani zvučnik, a zajedno rezultiraju frekvencijskim rasponom od 14Hz-48kHz. U Huaweiju navode da korisnici tako "čuju svaku notu i zvuk na najautentičniji način, uvelike proširujući raspon frekvencijskog odziva". Na tome su radili s francuskim Devialetom, a slušalice imaju i podršku za Sonyjev codec LDAC, koji omogućava bitrate od 990 kbps, odnosno puno veću kvalitetu audio zapisa. Za to trebate imati odgovarajući lokalni sadržaj ili biti povezani na streaming servis koji to nudi. Spotify recimo nudi maksimalnu kvalitetu 320 kbps. U praksi slušalice zvuče odlično, silikonski nastavak će se pobrinuti da su čvrsto u uhu i da je zvuk dobro usmjeren.

Želite li se igrati s postavkama zvuka to možete u AI Life aplikaciji koja ima razne varijante zvuka, no ja sam najčešće koristio osnovni mod koji su postavili s Devialetom jer mi djeluje jako dobro izbalansiran. Slušalice zvuče jako dobro i kad su jako glasne, ali i na pola jačine, a i pozivi su jasni. Poboljšali su i tehnologiju poništenja buke, pa na svakoj slušalici su sada tri mikrofona i dobro rade u uklanjanju žamora i pozadinske buke.

Najviše iz slušalica izvući ćete ako su na Huawei uređajima (laptop, telefon, tablet) jer tada nude opcije poput brzog uparivanja, a AI Life aplikacija nudi detaljne kontrole i postavke i svakako je imajte instaliranu na telefonu. Još jedna dobra stvar je dvostruko povezivanje i prebacivanje s laptopa na telefon, a senzor u slušalicama prepoznat će kad ste ih izvadili i pauzirati ono što gledate/slušate.

Trajanje baterije ovisi o načinu korištenja. Huawei navodi 30 sati, kad uračunate i kutijicu, ali bez uključenog poništenja buke (ANC), što i ispada otprilike točno. Same slušalice, bez ANC-a, nude oko šest, do šest i pol sati slušanja glazbe. Konkurencija, poput Sonyjevih WF-1000XM4 nudi osam sati s ANC uključenim. No kako se kućište prilično brzo može napuniti, sama autonomija vas neće previše mučiti.