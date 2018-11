Hoćemo li živjeti na Marsu? Ne tako skoro, na redu je Mjesec

Prije otprilike godinu dana, šef SpaceX-a Elon Musk otkrio je svoj hodogram za kolonizaciju Marsa. Njegov je plan, kazao je na konferenciji za medije, poslati prve ljude na Mars već 2024. godine. Njihov će zadatak biti priprema terena za gradnju marsovskog grada.

I sad kad se o tome priča kao da je velika seoba naroda na Mars gotova stvar koja samo što se nije dogodila, stručnjaci ali i širi dio zainteresirane javnosti polemiziraju je li Crveni planet najbolje rješenje za ljudsku vrstu ili trebamo razmotriti neke druge opcije i hoće li se to stvarno dogoditi, kako Musk najavljuje, u sljedećih desetak godina.

O svemu smo porazgovarali s našim komentatorom za svemirske letove Antom Radonićem, koji je odmah upozorio da je termin kolonizacija malo preteška riječ za ono što je doista u planu u nekoliko nadolazećih desetljeća.

Elon Musk može sebi dozvoliti reći što god hoće, jer je već napravio ogromne stvari za svemirska putovanja. Ušao je u najveći projekt života i njegov plan je do 2024. godine izgraditi dovoljno veliku raketu koja može stići do Marsa. No izgradnja nastambi na Marsu, rješavanje putovanja, infrastrukture i financiranja cijelog projekta tzv. kolonizacije još ni izbliza nije riješeno - podsjeća Radonić.

Prvi na rasporedu je Mjesec

- Što se tiče NASA-e, trebamo imati na umu da sada imaju trećinu budžeta koji su imali u vrijeme misije Apollo. Ono što NASA jest najavila jest da u sljedećih deset godina planira letove oko Mjeseca, ali neće biti spuštanja na njegovu površinu jer zbog nedostatka novca nije riješen sustav spuštanja - rekao je.

- Nova istraživanja Mjeseca najavila je i Europska svemirska agencija (ESA) pa bismo do kraja 2030. godine mogli imati malu bazu, malu svemirsku stanicu koja će tek poslužiti kao eksperimentalna baza, neki oblik prijelazne faze za istraživanja kako bi se ljudi uopće mogli adaptirati na život negdje drugdje. Za početak, istraživači će morati držati lokacije na Mjesecu blizu polova jer tamo ima vode koju će koristiti za proizvodnju zraka za disanje - kazao je.

Kada je Mars u pitanju, to podrazumijeva mnogo više novca i tehnologije nego čime trenutno raspolažemo. Na jedan od problema o kojem će znanstvenici sljedećih desetljeća razmišljati dok se bave planovima za naseljavanjem Marsa upozorila je svojedobno Amanda Hendrix iz Instituta za planetarne znanosti za Tech Insider.

Trebamo li otići tamo, vidjeti što se događa, baviti se znanošću? Apsolutno. Samo mislim da dugoročno nije najbolje mjesto za život. Glavni razlog je radijacija. Na Marsu nema prirodne zaštite od radijacije. Ima tanku atmosferu i nema magnetosferu, pa će ljudi koji tamo namjeravaju živjeti duže vrijeme morati živjeti pod zemljom ili u specijalnim nastambama koje će ih štititi od zračenja - istaknula je.