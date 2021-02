Honda CR-V ima jedan od najboljih hibridnih pogona na svijetu. To moramo istaknuti odmah na početku. Kada se ovaj auto prije dvije i pol godine pojavio na našem tržištu bili smo ugodno iznenađeni kako je Honda odjednom po kvaliteti svojeg hibridnog pogona stigla, možda i prestigla Toyotu za kojom je dugo kaskala. Naime Honda je uz Toyotu bila jedan od pionira hibridne tehnologije, no treba biti iskren i priznati da je Toyotin hibridni pogon prije uvijek bio za stepenicu iznad Hondinog. Onda se pojavio CR-V i stvari su se promijenile. Danas, nakon dvije i pol godine Hondin hibridni pogon iz CR-V-a ima mnogo više konkurenata, no i dalje je među najboljima, možda i najbolji.

Upravo takav pogon ima naša testirana Honda. Hibridni sustav s dvolitrenim atmosferskim benzincem od 145 KS i dodatnim elektromotorom razvija ukupno 184 KS. Pogon je vrlo vrlo tih jer većinu 'posla' u normalnoj vožnji obavlja električni motor, a benzinski motor kad je potrebno vrlo tihim radom nadopunjava bateriju. Samo kad se baterija isprazni ili kad je potrebno mnogo snage benzinski motor će glasnije zabrundati te pokretati pogonske kotače. Zbog svega toga Honda veliku većinu vožnje u gradu obavlja uz pomoć električnog motora, dok benzinski tu igra samo sporednu ulogu.

To se vidi i po potrošnji. Kad smo se zaista jako trudili, trošili bismo i manje od 4 l/100 km, a prosječna potrošnja na testu nam je iznosila 6 l/100 kilometara u pretežno gradskoj vožnji. Čak iako vozač pretjeruje s gasom, teško je CR-V u gradu natjerati na više od 8 l/100 km. Sve to su vrijednosti koje su impresivne za ovako velik, težak i snažan auto. Potrošnja je realno manja nego kod usporedivog dizelaša.

I na otvorenoj cesti se pokazuje sofisticiranost pogona. I pri 100 km/h električni motor se nerijetko uključuje, a potrošnja ne skače previše kao što to zna biti kod nekih hibrida. Na otvorenoj cesti tako trošite oko 6 l/100 km, a na autocesti uz umjerenu vožnju 120 do 130 km/h od 7 do 8 l/100 km. Hibridni CR-V je teško natjerati da troši mnogo.

No nije sve u potrošnji. Automobil ima odlična ubrzanja i međuubrzanja, u svakom trenutku. Upravljač je dovoljno izravan, a ovjes izuzetno sposoban pri agresivnijoj vožnji. Još više impresionira udobnost. Teško se sjetiti u kojem smo se SUV-u u posljednje vrijeme vozili tako udobno. Ovjes je jednostavno vrhunski napravljen.

Riječ je o velikom SUV-u srednje klase, no ponuda prostora je još raskošnija nego što očekujete od ovakvog auta. Kvaliteta izrade i kvaliteta materijala su vrlo dobri, jedino što zapravo na ovom autu smeta je malo teže snalaženje s infotainment sustavom.

Cijena je visoka, no CR-V vrijedi svake lipe. S njim dobivate ekskluzivni, prestižni model dostojan direktora i s druge strane zahvalan obiteljski automobil s mnogo mjesta i komforom kakav ćete teško pronaći u nekom drugom automobilu. U obzir valja uzeti i štedljivost, mnogo snage, odličan pogon na sve kotače. I kad sve zbrojite dolazite do zaključka da je ovaj auto zaista potpuno pogođen SUV.

Testirana Honda CR-V Hybrid 4WD Elegance Navi u opremi ima dodirni zaslon 7”, navigaciju, dvozonsku automatsku klimu, prednja led svjetla, adaptivni tempomat, digitalne instrumente, 18" alunaplatke, 8 zvučnika i subwoofer....