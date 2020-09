Honda Jazz Crosstar je izuzetno prostran i štedljiv mali auto

Mali SUV Crossover prilično je skup, no zato nudi mnogo više od konkurencije. Troši 4 litre i prostran je poput kompakta

<p>Jazz Crosstar zbog plastičnih dodataka, drugačijih odbojnika i povišene karoserije djeluje kao mali SUV. Ipak, Crosstar ima sve vrijednosti klasičnog Jazza. Auto je dugačak 409 cm, a unutra prostran poput 20, 30 cm dužeg kompakta. Tu su i genijalna stražnja čarobna sjedala koja je moguće preklopiti na nekoliko načina, što je bez konkurencije u svijetu automobila. </p><p><br/> Pogon je odlični hibrid. Auto je brz i agilan kad to treba, a uglađen i tih pri mirnoj vožnji. Potrošnja se na testu, ovisno o stilu vožnje, kretala između 3,6 i 4,4 l/100 km, što je besprijekoran rezultat.</p><p> <br/> Ovjes Crosstara je vrlo udoban, no neočekivano sposoban pri agresivnijoj vožnji, a ljubiteljima brzine svidjet će se i izravan upravljač.</p><p><br/> Kvaliteta materijala i izrade je vrlo visoka, oduševljavaju udobna sjedala presvučena vodonepropusnom tkaninom. Oprema je luksuzna kao u limuzini visoke klase, no ni cijena Jazza nije daleko od toga. To je zapravo i jedini minus ovog odličnog auta.</p><p><strong>Testirana Honda Jazz Crosstar 1.5 Hybrid Elegance</strong> u opremi ima dvobojnu karoseriju, grijana sjedala i upravljač, kameru za vožnju unatrag, parkirne senzore sprijeda i straga, 9” dodirni zaslon, sedam zvučnika i subwoofer...</p>