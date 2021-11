Nakon razdvajanja od Huaweija, Honor je zasebni brend koji nije opterećen američkim zabranama pa njihovi telefoni na tržište dolaze opremljeni Googleovim servisima (GMS), a ova kineska kompanija u Zagrebu je danas službeno predstavila Honor 50.

Radi se o 5G telefonu više srednje klase kojim ova kompanija, nakon ponovnog skoka među najuspješnije kineske brendove, taj put želi nastaviti u Europi.

- Tržišni udio tvrtke HONOR u Kini je u kolovozu dostigao 16,2% i zbog toga vjerujemo u globalni uspjeh - rekao je George Zhao, izvršni direktor Honora.

Što se samog uređaja tiče, on dolazi u tankom kućištu, debljine 7,8 milimetara, koji je dodatno naglašen ekranom koji je zakrivljen preko rubova. Sa samo 175 grama težine, cijeli telefon je i prilično lagan. Dolazi s ekranom dijagonale 6,57 inča, rezolucije 1080x2340 piksela. Inače, radi se o OLED panelu sa 120 Hz osvježenjem slike koji nudi impresivni prikaz boja i slike u raznim uvjetima.

Pogoni ga Snapdragon 778G s 5G podrškom, a telefon dolazi u varijantama od 6/128 i 8/256 GB memorije.

Kamera s posvetom prošlosti

Opremili su ga četverostrukom kamerom na poleđini, a radi se o sustavu s glavnom kamerom od 108 megapiksela s f/1,9 otvorom blende. Tu su još i širokokutna od 8 (f/2,2) te makro i dubinska kamera od po 2 megapiksela. Tu je cijeli niz modova za snimanje kakve smo vidjeli i prije na Huawei/Honor uređajima, a i samo sučelje je prilično poznato. No tu su i novi modovi za vlogging, što je jedan od fokusa Honora 50, pa tako nude cijeli niz opcija za snimanje videa, gdje kombiniraju prednje i stražnje kamere, sliku u slici.. Tu su i unaprijed postavljeni predlošci koji će montirati i glazbom opremiti vašu snimku, za one koji to žele. Stražnja kamera ima i snimanje 4K videa, ali u 30 fps, dok je 1080p video moguće podići na 60 sličica u sekundi.

Sprijeda se nalazi selfie kamera od 32 megapiksela koja snima 1080p video.

Baterija s punjačem od 66W

Honor 50 dolazi s baterijom kapaciteta 4300 mAh, koja je sama po sebi dovoljna za cijeli dan korištenja, ali opremili su ga i SuperCharge punjačem od 66W. Zahvaljujući njemu, baterija se može do 70 posto napuniti za samo 20 minuta. Za razliku od drugih brendova koji u kutiji više ne nude punjač, Honor će ga isporučiti kao dio paketa.

Uz Android 11, Honor 50 ima Magic UI 4.2 sučelje. Dolazi u svjetlucavoj Frost Crystal varijanti te u zelenoj i crnoj verziji. U prodaju kreće od ponedjeljka. Verzija sa 6GB RAM-a i 128GB ROM-a stoji 3.999kn, a s 8GB RAM-a i 256GB ROM-a 4.499kn.

Tijekom predstavljanja najavili su i Honor 50 Lite koji će postati dostupan u prosincu. Što se njega tiče, dolazi sa 6,67-inčnim ekranom, četverostrukom stražnjom kamerom od 64 megapiksela i brzim punjačem od 66W. On bi trebao stajati 2300 kuna.