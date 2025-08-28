Obavijesti

Tech

Komentari 0
IMA NIZ NOVIH AI ALATA

Honor predstavio najtanji preklopni telefon: Magic V5 dolazi na okršaj sa Samsungom

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Honor predstavio najtanji preklopni telefon: Magic V5 dolazi na okršaj sa Samsungom
7
Foto: Anze Malovrh / kolektiff

Uređaj pokreće Qualcomm Snapdragon 8 Elite platforma, a dolazi s baterijom kapaciteta 5820 mAh i trostrukim sustavom kamera: glavnom od 50 MP, ultraširokom od 50 MP i periskopskom telefoto kamerom od 64 MP.

HONOR je sinoć u Ljubljani premijerno predstavio svoj novi sklopivi pametni telefon Magic V5 i tablet Pad 10. Magic V5 HONOR opisuje kao najtanji telefon na svijetu s unutarnjim sklopivim zaslonom, debljina mu je 8,8 mm i težina 217 grama. Uređaj pokreće Qualcomm Snapdragon 8 Elite platforma, a dolazi s baterijom kapaciteta 5820 mAh i trostrukim sustavom kamera: glavnom od 50 MP, ultraširokom od 50 MP i periskopskom telefoto kamerom od 64 MP.

Telefon je opremljen sustavom MagicOS 9, podržava Google Gemini te ima niz AI alata za produktivnost, prijevod i obradu fotografija i videa.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

- Ponosni smo što HONOR Magic V5 donosimo hrvatskim i slovenskim korisnicima. Riječ je o prekretnici u mobilnim inovacijama, s dizajnom koji je tanak i snažan te unaprijeđenim AI funkcijama koje olakšavaju svakodnevni rad i kreativnost - rekao je Peter Gauden, Senior Product Manager u HONOR-u.j boji.

Novi alati za rad i komunikaciju

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Magic V5 dolazi s funkcijama poput AI prevođenja poziva u stvarnom vremenu, podrškom za digitalnu olovku na oba zaslona i proširenim mogućnostima suradnje između različitih uređaja. HONOR Share omogućuje prijenos datoteka između Androida, iOS-a, macOS-a i Windowsa, a uređaj podržava i rad s profesionalnim formatima dokumenata poput CAD-a i EPUB-a.

Fokus na produktivnost i fotografiju

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uređaj cilja korisnike koji žele sklopivi telefon za rad, ali i ljubitelje fotografije. AI Falcon sustav kamera nudi poboljšane portrete, automatsko prepoznavanje pokreta i napredne značajke zuma. Uz to, integrirani alati omogućuju pretvaranje fotografija u kratke videoisječke te jednostavno uklanjanje ili poboljšanje dijelova slike bez dodatnih aplikacija.

HONOR Magic V5 u Hrvatskoj će se prodavati u varijanti s 16 GB RAM-a i 512 GB prostora po preporučenoj cijeni od 1.999 eura. Kupci koji ga nabave između 28. kolovoza i 30. rujna dobit će na poklon tablet HONOR Pad 10 te jamstvo od godinu dana za popravak zaslona u slučaju nezgode.

Na istom događaju predstavljen je i HONOR Pad 10 – tablet s 2,5K zaslonom i Snapdragon 7 Gen 3 čipsetom. Debeo je 6,29 mm, težak 525 g i bit će dostupan u sivo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovako izgleda novi Volkswagen T-Roc: Donosi više prostora i novih tehnologija
NOVA ERA BESTSELERA

FOTO Ovako izgleda novi Volkswagen T-Roc: Donosi više prostora i novih tehnologija

Novi Volkswagen T-Roc stiže s potpuno novim dizajnom, većim dimenzijama i prostranijom unutrašnjošću. Donosi napredne sustave pomoći vozaču i hibridne motore u serijskoj ponudi.
BYD-ev superauto srušio rekord za električne aute: Jurio je čak 472 km/h na stazi u Njemačkoj
ELEKTRO JURILICA

BYD-ev superauto srušio rekord za električne aute: Jurio je čak 472 km/h na stazi u Njemačkoj

Rekord je postavio profesionalni vozač Marc Basseng, koji je i prošle godine vozio automobil s kojim je tada oborio prethodni rekord. Nakon testiranja izjavio je da nije očekivao da će tako brzo pomaknuti granicu
Tesla nastavlja pad, a prodaja novih automobila u Europi raste
BYD ISPRED TESLE

Tesla nastavlja pad, a prodaja novih automobila u Europi raste

Prodaja u Europskoj uniji, Velikoj Britaniji i na području Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) dosegnula je u srpnju 1,09 milijuna automobila, pokazali su podaci ACEA-e.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025