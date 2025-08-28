Honor predstavio najtanji preklopni telefon: Magic V5 dolazi na okršaj sa Samsungom

HONOR je sinoć u Ljubljani premijerno predstavio svoj novi sklopivi pametni telefon Magic V5 i tablet Pad 10. Magic V5 HONOR opisuje kao najtanji telefon na svijetu s unutarnjim sklopivim zaslonom, debljina mu je 8,8 mm i težina 217 grama. Uređaj pokreće Qualcomm Snapdragon 8 Elite platforma, a dolazi s baterijom kapaciteta 5820 mAh i trostrukim sustavom kamera: glavnom od 50 MP, ultraširokom od 50 MP i periskopskom telefoto kamerom od 64 MP.

Telefon je opremljen sustavom MagicOS 9, podržava Google Gemini te ima niz AI alata za produktivnost, prijevod i obradu fotografija i videa.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

- Ponosni smo što HONOR Magic V5 donosimo hrvatskim i slovenskim korisnicima. Riječ je o prekretnici u mobilnim inovacijama, s dizajnom koji je tanak i snažan te unaprijeđenim AI funkcijama koje olakšavaju svakodnevni rad i kreativnost - rekao je Peter Gauden, Senior Product Manager u HONOR-u.j boji.

Novi alati za rad i komunikaciju



Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Magic V5 dolazi s funkcijama poput AI prevođenja poziva u stvarnom vremenu, podrškom za digitalnu olovku na oba zaslona i proširenim mogućnostima suradnje između različitih uređaja. HONOR Share omogućuje prijenos datoteka između Androida, iOS-a, macOS-a i Windowsa, a uređaj podržava i rad s profesionalnim formatima dokumenata poput CAD-a i EPUB-a.

Fokus na produktivnost i fotografiju



Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uređaj cilja korisnike koji žele sklopivi telefon za rad, ali i ljubitelje fotografije. AI Falcon sustav kamera nudi poboljšane portrete, automatsko prepoznavanje pokreta i napredne značajke zuma. Uz to, integrirani alati omogućuju pretvaranje fotografija u kratke videoisječke te jednostavno uklanjanje ili poboljšanje dijelova slike bez dodatnih aplikacija.

HONOR Magic V5 u Hrvatskoj će se prodavati u varijanti s 16 GB RAM-a i 512 GB prostora po preporučenoj cijeni od 1.999 eura. Kupci koji ga nabave između 28. kolovoza i 30. rujna dobit će na poklon tablet HONOR Pad 10 te jamstvo od godinu dana za popravak zaslona u slučaju nezgode.

Na istom događaju predstavljen je i HONOR Pad 10 – tablet s 2,5K zaslonom i Snapdragon 7 Gen 3 čipsetom. Debeo je 6,29 mm, težak 525 g i bit će dostupan u sivo