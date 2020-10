Hrvati su na cijeni: Za koju bi tvrtku mogao zagristi neki novi 'švedski' div iz svijeta gaminga?

Serious Sam 4 je vani, SCUM se prodao u 2 milijuna kopija, a tek treba izaći u finalnoj verziji. Damir Đurović iz Reboota siguran je da će uskoro još neki div iz svijeta gaminga otvoriti ured ovdje

<p>Kao bomba odjeknula je vijest da je švedski <strong>Stillfront </strong>odlučio za milijardu kuna kupiti zagrebački <strong>Nanobit </strong>i u hrvatski gaming bacila u središte zanimanja svih pa i političara. No, uspjeh Nanobita nije jedina odlična hrvatsko-švedska suradnja u gamingu. Par tjedana ranije, druga je švedska kompanija kupila kanadski studio Zagrepčanina Damira Šlogara. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Isto tako, švedski <strong>Raw Fury</strong> je prije godinu dana otvorio svoj razvojni studio u Zagrebu, Fury Studios koji vodi Tomislav Gojević, bivši član Nanobitova tima. Trenutno je tamo 15-ak ljudi, a plan je da se studio širi pa su i prije tri tjedna objavili oglas u kojem traže ljude koji će raditi na prebacivanju igara na konzole te u optimizaciji samih igara. </p><p>Ruski gaming div <strong>Playrix </strong>ovog ljeta je akvizirao i gaming studio Cateia koji je postao Playrix Croatia i njihovih 40-ak programera radi na novim mobilnim igrama za Playrix.</p><p>- Uz Playrixovu podršku sigurno idemo prema novom uspjehu - rekao je povodom objave ove transakcije Dejan Radić, suosnivač Cateia Gamesa, jednog od naših najstarijih gaming studija.</p><p>- U idućih tri godine sigurno ćemo vidjeti bar još jednu stranu kompaniju koja će doći ovdje otvoriti ured- rekao nam je u razgovoru Damir Đurović, organizator Reboot Infogamera, jednog od najvećih europskih gaming sajmova. Optimist Đurović kaže da se neće kod nas dogoditi da se radi sedma ruka poslova, već će se raditi jako zanimljivi projekti.</p><h2>Croteam</h2><p>Veliki tjedni hrvatskog gaminga nastavili su se prošli tjedan izlaskom Serious Sama 4, najuspješnije domaće igre u povijesti. Dosad najambiciozniji Sam je i veliki ispit za Croteam koji je s razvojem igara počeo još tijekom Domovinskog rata te su najuspješniji hrvatski studio i prvi kandidat za koji bi mogao zagristi neki veliki svjetski izdavač kao potencijalnu novu kupnju u Hrvatskoj.</p><p>Kako su nam rekli u Croteamu, zadovoljni su samim lansiranjem igre, a odmah nakon što je igra objavljena krenuli su i na ispravljanje bugova, pa se sami dojmovi još nisu stigli ni sleći.</p><p><strong>Nikola Stolnik</strong> iz Good Game Globala, koji je i sam radio u Nanobitu, ne očekuje tektonske promjene kod Croteama jer se radi o relativno konzervativnoj kompaniji koja puno toga temelji na Serious Samu.</p><h2>Delta Reality</h2><p>U razgovoru za Stolnik kao jedan od novih prikrivenih aduta vidi kompaniju Delta Reality Dariana Škarice. Oni su nedavno razvili svoju prvu igru Spirit Sprint.</p><p>-Mogli bi izvesti projekt na znanju i iskustvu onog što su radili za klijente uz entuzijazam onog što žele -kaže Stolnik koji napominje da je industrija igara iznimno teška i izazovn.</p><p>- Volio bih razbiti iluziju lake zabavne i zanosne industrije - kaže Stolnik i dodaje da je ovo industrija kao svaka i ima svoja pravila i metode koje manje ili više garantiraju uspjeh. Dodaje da je malo toga neotkriveno pa naglašava kako treba pogledati koliko je stvarno originalnih naslova u zadnjih par godina, a koliko remastera, kopija i prokušanih nastavaka s malim promjenama.</p><h2>Gamepires</h2><p>Nakon Gas Guzzlersa, zagrebački tim Gamepires prije dvije godine zabljesnuo je Scumom, igrom preživljavanja koja se za nekoliko dana prodala u milijun kopija iako je bila tek u razvoju. Igra s ogromnim fokusom na realizam inspirirana je lokacijama diljem Hrvatske, a uspjeh je omogućio Gamepiresu da se preseli u veće urede i sam financira vlastiti razvoj.</p><p>Trenutno su prodali nešto manje od dva milijuna kopija ove igre, a kako nam otkriva <strong>Andrej Levenski</strong> iz Gamepiresa, stalno su sa igrom u 100 najpopularnijih po broju igrača te su i u posljednje vrijeme dosta rasli. Scum bi novi veliki skok u prodaji mogao imati krajem sljedeće godine. Naime, tad bi igra trebala dobiti svoju konačnu verziju, a osim na računalima, trebala bi postati dostupna i na cijelom nizu platformi, kaže Levenski. Komentirajući uspjeh Nanobita, misli da su u idealnom trenutku napravili ovakav poslovni potez.</p><p>-Prije ili poslije nekako lupiš o zid što se tiče širenja i treba se udružiti s nekim tko ima sposobnosti koje ti nemaš i tko će ti omogućiti da i dalje budeš konkurentan - kaže Levenski.</p><h2>GD Entertainment</h2><p>Ova zagrebačka kompanija s potencijalom da preraste u velik studio predstavila je na prošlogodišnjem Infogameru svoju igru Primordials koja je privukla značajan interes, a prošli tjedan bila je i u otvorenoj beti, dok bi početkom listopada igra trebala biti dostupna u ‘early access’ inačici, kao što je i SCUM krenuo na svoj put. Ovo će biti i veliki test interesa za ovom multiplayer igrom.</p><h2>Exordium Games</h2><p>Nakon igara za računala, Exordium Games polako se, prvo igrom Bear With Me, okrenuo mobilnim platformama, a lani su predstavili i igru Pottery. Radi so iznimno jednostavnoj igri, koju je dosad zaigralo nekoliko desetaka milijuna igrača.</p><p> </p>