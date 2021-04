Tim studentica s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Meeting" pobjednik je regionalnog finala jednog od najvećih studentskih natjecanja L'Oréal Brandstorm 2021. Ovogodišnji zadatak bio je osmisliti najbolje iskustvo kupovine kozmetičkih proizvoda kroz zabavu (Invent the Beauty Shopping Experience through Entertainment), a Ena Bogut, Petra Turković i Lucija Turković ponudile su najinovativnije rješenje. Stoga će one predstavljati regiju na internacionalnom polufinalu na kojem će se odabrati deset timova za završnicu svjetskog Brandstorm natjecanja u Parizu u lipnju 2021.

Osim pobjedničkog tima, svoje ideje predstavilo je još pet timova iz Hrvatske i četiri tima iz Srbije – tim „Aureolus“ s Ekonomskog fakulteta i FER-a Sveučilišta u Zagrebu, tim „L'Oréal Fishes“ s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, timovi „L’Oréal Revolution“, Simple workers“ i „L'Oréal team“ s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te timovi „Rouge Wave“, „Lost in Paris“, „L'Original“ i „CreativeWhisperers“ s Fakulteta organizacionih nauka Sveučilišta u Beogradu.

- Presretni smo da je naša ideja prepoznata u ovom natjecanju namijenjenom mladima i poticanju njihove kreativnosti i poduzetništva. Ovo priznanje predstavlja čast i nagradu za trud koji smo uložili u proteklom periodu kako bismo što bolje razradili i predočili našu ideju članovima žirija. Iznimno se veselimo daljnjem plasmanu u internacionalno polufinale. Ovaj projekt nam je, a vjerujem i ostalim sudionicima natjecanja, veliki poticaj da nastavimo biti kreativni i razvijati svoje ideje - poručila je Ena Bogut iz pobjedničkog tima „Meeting“.

Pobjednički tim sa svjetskog finala u lipnju 2021. godine osvojit će glavnu nagradu L’Oréal Intrapreneurship Award te u najvećem svjetskom startup kampusu - Station F – u Parizu razvijati svoju ideju i projekt. Uz to, na raspolaganju će im biti digitalni stručnjaci i vanjski suradnici L’Oréala, uključujući i tim Modifacea, globalnog lidera u AR-u i AI-u u industriji ljepote, kako bi im pružili smjernice i podršku pri realizaciji projekta.

Podsjetimo, prošlogodišnje izdanje Brandstorma okupilo je gotovo 50,000 sudionika iz 65 zemalja svijeta, a čak 99,5% sudionika izjavilo je da bi svima preporučili sudjelovanje na ovom natjecanju. U posljednjih nekoliko godina, Brandstorm je od marketinškog natjecanja prerastao u svojevrstan izazov u okviru tehnološke industrije, što ujedno odražava i ambiciju L’Oréala da postane „BeautyTech“ kompanija