Hrvatski Jenz u utrci za najbolju mobilnu aplikaciju na svijetu

Pokrenuli smo Jenz iz vlastitih potreba u Q-u, no kako su reakcije naših klijenata i partnera na Jenz bile iznad svih očekivanja shvatili smo da će to prerasti Q, kaže suosnivač Jenza i jedan od direktora u Q agenciji

<p>Netom nakon što je COVID-19 potresao cijeli svijet i ostavio utjecaj na svaku dimenziju poslovanja,</p><p>Startup Jenz i njihova aplikacija, koja je moderna interna društvena mreža za kompanije i njihove zaposlenike, prije nekoliko mjeseci je izašao na tržište, a sada je već nominiran u natječaju za <a href="https://bestmobileappawards.com/app-submission/jenz">najbolju aplikaciju godine</a>, u kategoriji social i networking.</p><p>Radi se o startupu koji se razvija dvije godine pod pokroviteljstvom zagrebačke softverske i dizajnerske agencije Q, a lansirali su ga nekolicini svjetski poznatih korporacija, među kojima je i hrvatski Deloitte. </p><p>- Pokrenuli smo Jenz iz vlastitih potreba u Q-u, no kako su reakcije naših klijenata i partnera na Jenz bile iznad svih očekivanja, pogotovo u vrijeme pandemije kad su se svi susreli s problemima u komunikaciji, shvatili smo da je to priča koja će jako brzo prerasti Q - kaže <strong>Dalibor Jurgec</strong>, suosnivač i jedan od direktora Q agencyja i Jenza.</p><p>- Možemo reći da je interes za Jenzom zaista velik i da raste eksponencijalno iz tjedna u tjedan. Poučeni iskustvom i velikim brojem zainteresiranih klijenata, vjerujemo da je samo pitanje dana kad će Jenz postati normalan alat za komunikaciju u kompanijama diljem svijeta - rekao je.</p><p>- Jenz ima za cilj povezati, angažirati i informirati zaposlenike, mijenjati poslovnu kulturu, pogotovo za vrijeme rada od kuće kada je potrebno učiniti ‘’novo normalno’’ više humanim, bliskim i zabavnim. Upravo zato ima ogroman potencijal postati jedna velika priča uspjeha - od male hrvatske aplikacije, do svjetski poznatog imena” - govori Ana Čupić, direktorica komunikacija na Jenzu.</p><p>Za više informacija o aplikaciji, ili otvorenim radnim mjestima posjetite Q agency web stranicu ili pošaljite e-mail na apply@q.agency. Za informacije o nagradi za koju je Jenz nominiran možete pogledati i dati svoj glas na Best mobile app award.</p>