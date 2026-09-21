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IMA ČETIRI PAKETA

Hrvatski stručnjaci iza globalne eSIM platforme T-Travel: Odmah online, bez odlaska po kartice

Piše Ivan Hruškovec,
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Hrvatski stručnjaci iza globalne eSIM platforme T-Travel: Odmah online, bez odlaska po kartice
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Foto: Hrvatski Telekom
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T-Travel je namijenjen putnicima koji žele imati mobilni internet odmah po dolasku u novu zemlju, bez traženja lokalne SIM kartice i uz izbjegavanje nepredviđenih troškova roaminga.

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Hrvatski Telekom i Deutsche Telekom predstavili su T-Travel, novu digitalnu eSIM platformu koja putnicima omogućuje mobilni internet u više od 200 odredišta diljem svijeta.

U razvoju platforme sudjelovao je tim Hrvatskog Telekoma, koji je radio na korisničkom iskustvu, ponudi, cjenovnom modelu i razvoju poslovnih partnerstava. U kompaniji ističu da je hrvatski tim iskustvo stekao i kroz potrebe turista koji svake godine dolaze u Hrvatsku.

T-Travel je namijenjen putnicima koji žele imati mobilni internet odmah po dolasku u novu zemlju, bez traženja lokalne SIM kartice i uz izbjegavanje nepredviđenih troškova roaminga.

Cijeli proces odvija se digitalno. Korisnik prije puta ili tijekom putovanja odabire odredište, trajanje putovanja i podatkovni paket, nakon čega eSIM aktivira izravno na kompatibilnom uređaju.

„Putovanja su danas gotovo nezamisliva bez mobitela. Koristimo ga za navigaciju, rezervacije, plaćanje, prijevoz i komunikaciju gdje god se nalazili pa nam je od početka bilo važno da T-Travel upravo taj dio putovanja po dolasku na novo odredište učini što jednostavnijim“, rekao je Krešimir Madunović, član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma.

Foto: Hrvatski Telekom

T-Travel nudi četiri vrste paketa – Lite, Standard, Max i Unlimited. Ovisno o odredištu i odabranom paketu, korisnici mogu birati trajanje usluge od jednog do 30 dana. Količina podatkovnog prometa i cijena razlikuju se ovisno o destinaciji i trajanju putovanja.

Platforma omogućuje i upravljanje s više eSIM paketa na jednom mjestu, primjerice za članove obitelji ili suputnike, dok je korisnička podrška dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

T-Travel razvijen je u suradnji Hrvatskog Telekoma i Telekomove Wholesale jedinice u Njemačkoj. Hrvatski Telekom u ovom projektu djeluje kao pružatelj usluge prema korisnicima, dok njemačka jedinica osigurava temeljnu upravljanu uslugu na kojoj se rješenje temelji.

Usluga je dostupna putem web stranice T-Travel i istoimene mobilne aplikacije, a mogu je koristiti korisnici neovisno o tome kojeg mobilnog operatera imaju.

Za korisnike Hrvatskog Telekoma i drugih kompanija Deutsche Telekom Grupe T-Travel ne mijenja postojeće roaming pogodnosti. Riječ je o dodatnoj, samostalnoj digitalnoj usluzi, prvenstveno namijenjenoj putnicima koji nemaju mobilni ugovor s Telekomom.

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