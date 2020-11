HT do kraja godine brzim 5G-om želi pokriti milijun građana

O prednostima 5G tehnologije govorio je liječnik Natko Beck koji je rekao kako će telemedicina dobiti ogroman zamah, a on je pritom i preko 5G-a obavio ultrazvučni pregled na svom mobitelu navodeći asistenta

<p>Hrvatski Telekom prije nekoliko dana je pustio u komercijalni rad 5G mrežu koja se temelji na tehnologiji dinamičkog dijeljenja spektra (DSS), čija primjena omogućava trenutnu upotrebu postojećih frekvencija za 5G, a kako su istaknuli iz kompanije, trenutno su ovom mrežom pokrili dijelove Zagreba, Rijeke, Splita, Osijeka, Samobora i Svete Nedelje. </p><p>No, pokrivenost se stalno širi, a cilj je da do kraja godine milijun građana bude pokriveno 5G signalom u tim gradovima. U pripremi su i drugi gradovi u kojima će aktivirati ovu tehnologiju, no pravi 5G skok čeka nas sljedeće godine. </p><p>Kako je istaknula Nataša Malić iz HT-a, sredinom sljedeće godine očekuju se aukcije za 3,5 GHz spektar, odnosno 'prave' 5G frekvencije, a njihov je plan do kraja 2021. pokriti 50 posto stanovništva 5G signalom. </p><p>A što će nam on donijeti, HT je prikazao na primjeru medicine i gaminga.</p><p>Liječnik <strong>Natko Beck</strong>, radiolog u Dječjoj bolnici Srebrnjak, rekao je kako već koristi moderne tehnologije da omogući tele-konzultacije, ali i istaknuo da će 5G omogućiti komunikaciju u realnom vremenu. Tako je preko telefona s kolegom prikazao i kako može obaviti i analizirati ultrazvuk u realnom vremenu. Dodao je kako se veseli budućnosti u kojoj ćemo imati puno više toga što možemo izmjeriti i pratiti, ali i što će nam donijeti nove spoznaje koje dosad nismo imali. Istaknuo je da će liječnici s uređaja u domovima pacijenata, starijih ili onih s kroničnim bolestima tako moći u realnom vremenu čitati podatke, ali i dati savjete pacijentima.</p><p>Nikola Stolnik iz Good Game Globala pak istaknuo je pak kako će 5G i niska latencija, odnosno kašnjenje signala, omogućiti nezamislivu interakciju među igračima, ali i omogućiti VR i AR igrama da ostavare puni potencijal, ali i biti veliki bonus za mobile cloud gaming.</p>