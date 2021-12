Hrvatski Telekom objavio je u četvrtak kako korrisnicima mobilnih usluga omogućava neograničeni internet koji mogu aktivirati već danas kroz Moj Telekom aplikaciju te ga koristiti u razdoblju od 23. prosinca do 2. siječnja 2022. za sav nacionalni promet unutar države.

Svi MAXtv korisnici Hrvatskog Telekoma moći će gledati naslove u Pickbox Now videoteci od 1. prosinca 2021. do 9. siječnja 2022., bez dodatne naknade. Pickbox Now će u navedenom periodu biti dostupan i svim drugim korisnicima putem MAXtv To Go usluge koju će moći aktivirati preuzimanjem vaučera u Moj Telekom aplikaciji.

Uz to, korisnicima su od 3. prosinca dostupni Samsung 5G i Xiaomi 5G mobilni uređaji uz popust od čak 50 posto u odabranim tarifama.

- Božićne kampanje Hrvatskog Telekoma očekuju se s velikim nestrpljenjem i iz godine u godinu osvajaju srca gledatelja. Nadamo se da ćemo i ove godine uspjeti u tome uz kampanju kroz koju želimo svima omogućiti da budu povezani sa svojim najmilijima, što je, vjerujem, najbolji poklon koji možemo poželjeti ovih blagdana. Zato smo odlučili osigurati neograničen Internet, ali i odličnu ponudu zabavnih sadržaja kako bismo unijeli dašak topline i veselja u domove naših korisnika. No, nismo zaboravili kako ipak nešto treba i zamotati te staviti pod bor pa smo stoga pripremili i izvrsne poklone koji će korisnicima omogućiti da ostanu povezani sa svojim najdražima - izjavila je Branka Bajt, direktorica Sektora za brand Hrvatskog Telekoma.