Huawei je upravo otkrio Mate 40 Pro, mi smo ga isprobali

Novi dizajn, novi procesor i još kvalitetnije kamere glavni su aduti Huaweijeva Matea 40 Pro. Kineski div je danas osim njega predstavio i cijeli niz drugih gadgeta, među kojima i prve naglavne slušalice

<p>Mate 40 Pro najnoviji je telefon koji stiže u jesenskoj ofenzivi vodećih svjetskih divova. Huawei ga je predstavio danas, a u njega su nakrcali najjsnažniji hardver koji im je bio na raspolaganju pa tako Mate ima novi procesor, bolju kameru, 5G podršku. No tu je i niz novih softverskih rješenja kojima pokazuju da žele popuniti nedostatke nametnute američkim sankcijama i nedostatkom Googleovih aplikacija i servisa.</p><p>Novi Mate imali smo priliku isprobati uoči svjetske premijere i to u srebrnoj 'Mystic silver' boji. Osobno, od predstavljenih boja ova mu najbolje stoji i uživo izgleda fantastično s efektima boja koje se prelijevaju u njemu. Staklo koje štiti ekran djeluje čvrsto, a 6,76-inčni OLED ekran ima fantastičan prikaz boja. Tu su i HDR10+ te osvježenje od 90 Hz. Richard Yu iz Huaweija rekao je na predstavljanju da su mogli ugraditi ekran od 120 Hz, ali da je ova varijanta najbolji kompromis između kvalitete prikaza i potrošnje baterije. Kućište ima IP68 razinu otpornosti na vodu. Odlična opcija je da su u Huaweiju odlučili na Mate 40 vratiti klasične tipke za glasnoću, a oni koje su oduševile virtualne tipke na ekranu i dalje mogu to koristiti.</p><p>Ono što se može vidjeti je i tanji usjek oko prednje kamere u odnosu na P40. Straga su odlučili poraditi na dizajnu i rasporedu kamera koje su sada smještene u 'Space Ring' i uživo ovo izgleda kao puno sretnija opcija, nego dizjan kamera na Mateu 30.</p><p>Kamere su zasigurno jedan od glavnih aduta zbog kojih će se prodavati Mate 40 Pro. On dolazi s glavnom kamerom od 50 megapiksela (f/1,9), a tu je periskopska kamera od 12 megapiksela koja na Pro modelu omogućuje 5x optičko uvećanje, odnosno hibridni 7x zum, a digitalno uvećanje do 50x. Slabijem Mateu 40 optičko uvećanje je 3x, a hibridno 5x. Tu je još i 20 megapikselna širokokutna leća te 3D TOF senzor. Naravno, i ovdje su nastavili suradnju s Leicom. Prednja kamera ima senzor od 13 megapiksela (f/2,4) s dodatnim 3D TOF senzorom. Kako smo isprobali telefon koji nije imao finalni softver, nismo mogli spremiti fotografije, no nove mogućnosti djeluju odlično poput slow motiona na prednjoj kameri i kvalitetnije stabilizacije. </p><p>Novi Mate dobio je i novi čipset - Kirin 9000 s 5G podrškom, a radi se o Huaweijevom prvom 5 nm čipsetu s 15,3 milijardi tranzistora. Huawei ističe da imaju 30 posto više tranzistora od Appleova A14 procesora.</p><p>Kao što smo spomenuli, Huawei je najavio nova softverska rješenja kojima žele ojačati svoj App Gallery. Tako je tu Petal Maps aplikacija za karte i navigaciju, a kad nam telefon stigne na test vidjet ćemo kako radi. Tu je i Petal Search koji smo upoznali već na prethodnim telefonima, a sada je još snažnije integriran kao internetski pretraživač. Proširili su upravljanje gestama, a upravljanje gestama bit će moguće i u navigaciji što bi trebalo olakšati snalaženje vozačima. Tu je i Huawei Docs.</p><p>Telefon dolazi s baterijom od 4400 mAh, a sudeći prema prethodnom iskustvu, mogli bi računati na dva dana korištenja u normalnom načinu rada. Uz to, zanimljivo je da isporučuju punjač od čak 66W, a telefon podržava i brzo 50W bežično punjenje.</p><p>Mate 40 Pro stajat će 1199 eura.</p><p>Tijekom lansiranja, Huawei je predstavio i FreeBuds Studio, prve kompanijine naglavne slušalice s funkcijom poništavanja buke i Porsche Design Huawei Watch GT 2, a najavljene su i pametne naočale Huawei x Gentle Monster Eyewear II koje će biti globalno dostupne, kao i bežični Sound Wireless Hi-Fi.</p>