Huawei Y6 za nisku cijenu želi ponuditi puno zabave za mlade

Huawei je nakon P serije na našem tržištu predstavio i novi Y6 (2018) telefon namijenjen mladima, kojem je jedan od glavnih aduta niska cijena. Y6 dolazi u crnoj, plavoj i zlatnoj boji s FullView ekranom od 5,7 inča (720p rezolucije) koji je blago zaobljen na rubovima.

Kako je zabava u prvom planu ovog telefona, iz Huaweija ističu kako audio opcije podržavaju zvuk jačine do 88 dB, a on može biti i uređaj za karaoke - što je dostupno nakon ažuriranja. Uz to, nadogradnja će dati i mogućnost za grupnu glazbu, odnosno spajanje do osam telefona koji reproduciraju isti zvuk.

Foto: Huawei

Telefon ima otključavanje licem, a opremljen je prednjom kamerom od 5 megapiksela s bljeskalicom i stražnjom kamerom od 13 megapiksela. Povrh Androida 8 nalazi se i Huaweijevo EMUI 8 sučelje.

Što se ostalih specifikacija tiče, za razliku od većine Huawei uređaja, ovaj pogoni Snapdragon 425 procesor uz 2 GB RAM-a i 16 GB memorije. Kapacitet baterije je 3000 mAh, a telefon dolazi s podrškom za dvije SIM kartice te microSD utorom.

U Hrvatskoj je dostupan kod operatera i po cijeni od 1199 kuna.