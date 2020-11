Huracan STO: Lamborghinijeva zvijer sa staze stigla na cestu

Novi model inspiriran je trkaćim automobilima Huracan Super Trofeo EVO i Huracán GT3 EVO koji su pobjeđivali na utrkama izdržljivosti u Sebringu i Daytoni. Ima 'samo' 640 KS, no među najbržima je na svijetu

<p>Novi Lamborghini Huracán STO (Super Trofeo Omologata) je u osnovi trkaći automobil koji je prilagođen korištenju na cestama. U vremenima kada mnogi automobili razvijaju i više od 1000 KS, njegovih 640 KS ne zvuči spektakularno, no druge karakteristike omogućavaju mu da na trkaćoj stazi bude jedan od najbržih automobila današnjice.</p><p>Ubrzanja su spektakularna. Do 100 km/h stiže za tri, a do 200 km/h za devet sekundi. Maksimalna brzina mu je 310 km/h.</p><p>Vanjski dizajn je u odnosu na klasične verzije dosta modificiran, a sve u svrhu postizanja aerodinamike koja će auto na višim brzinama što jače pritisnuti na cestu. Zbog toga ovaj Huracan s ogromnim spojlerom i drugim krilcima i izgleda poput auta koje je došao s trkaće staze. </p><p><br/> Više od 75 posto karoserije izrađeno je od karbona da bi se smanjila masa. Zbog smanjenja mase tu su i lakši vjetrobran, naplatci od magnezija i drugi dijelovi od laganih materijala poput aluminijskih legura. Auto tako teži samo 1339 kilograma što je 43 kilograma manje od mase dosad najboljeg Huracana, modela Performante.</p><p>Auto se može kupiti sa sportskim cestovnim ili pravim trkaćim gumama što dodatno potencira to da je prvenstveno namijenjen zabavi na stazi. Ova “igračka” za vrlo bogate stiže na proljeće a koštat će od 249.412 eura bez poreza. </p>