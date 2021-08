U Hyundaiju su već imali Konu no to ih nije spriječilo da na tržište uvedu još jedan sličan SUV, novi Bayon. Bio je to pun pogodak, jer mali Bayon je odmah preuzeo ulogu jednog od najtraženijih modela ovog korejskog proizvođača.

Bayon je gotovo identično velik kao Kona, no koncepcijski je dosta drugačiji auto. Motori su mu slabiji nego kod Kone, nema u ponudi 4x4 pogon, no zato ima više prostora, osjetno raskošniji prtljažnik s 411 litara, više "šminke" i praktičnih rješenja.

Bayon je dizajniran specijalno za Europu, no izgled nije n imalo uniforman. Nekim će se sviđati, drugima pak ne, no činjenica je da je Bayon izuzetno originalan i prilično upadljiv.

Osim što je prostrana, unutrašnjost može biti itekako luksuzna. Dokazuje to naš testni model koji je opremljen gotovo svime što se u ovaj auto može ugraditi. Čak su i stražnja sjedala grijana. Dizajn unutrašnjosti je tipičan za Hyundai, vrlo jednostavan i funkcionalan. Dominiraju veliki zasloni dijagonale 10,25". Središnji dodirni zaslonobiluje funkcijama i potrebno je neko vrijeme da ih sve "pohvatate", dok je zaslon ispred vozača namijenjen za instrumente.

U testni Bayon je ugrađen najsnažniji motor koji je na raspolaganju uz Bayon. Riječ je o trocilindričnom agregatu obujma jedne litre sa 120 KS i 48V mild hibridnom tehnologijom. Motor je u vožnji mnogo živahniji nego što to očekujete od 120 KS i ima vrlo ugodan zvuk. Potrošnja je na testu iznosila 6,4 l/100 km u kombiniranoj vožnji, dok je u gradu Bayon trošio 7,2 l/100 km. Vozite li se umjerenije potrošnja može biti još manja, no tešku nogu na gasu Bayon kažnjava dosta većom potrošnjom jer pri takvom režimu vožnje do izražaja ne dolazi njegov mild-hibridni sustav.

Posebne pohvale za odličan automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i sedam brzina. Ovaj mjenjač je, bez pretjerivanja, među najboljima svoje vrste. Izmjene brzina su gotovo neprimjetne i vrlo brze.

Bayon je zaista sposoban u vožnji i u Hyundaiju su se očito potrudili dobro namjestiti sve parametre koji utječu na užitak u vožnji. Pri agresivnoj vožnji zavojima rijetko će koji auto ove klase reagirati tako dobro i Bayon je tu na tragu Kone. Upravljač je vrlo izravan, a zahvaljujući odličnom ovjesu auto se u zavojima jedva naginje što je rijetkost u ovoj klasi. Tu su i vrlo dobre kočnice. No i kada je u pitanju udobnost Bayon ne zaostaje za konkurencijom.

Sve u svemu ovo je odličan mali SUV, a i cijenom je među najboljima u klasi. naravno tu ne mislimo na ovu verziju koja je nakrcana opremom i koju će rijetki u Hrvatskoj odabrati već na modele koji koštaju oko 140.000 kuna i pružaju odličan odnos uloženog i dobivenog.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 120 7DCT Premium

Alunaplatci 17", grijana prednja i stražnja sjedala, grijan upravljač, adaptivni tempomat, automatski klima uređaj, dodirni zaslon 10,25", navigacija, digitalni instrumenti 10,25", Bose premium audio sustav, sustav ulaska i pokretanja auta bez ključa, LED svjetla...