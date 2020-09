Hyundai i10 je možda i najbolji predstavnik u klasi najmanjih

Nova generacija i10 izgleda simpatično, a ispod male karoserije skriva se mnogo više nego očekujete. Mnogo više opreme, mnogo više napredne tehnologije i mnogo bolja vozna svojstva

<p>Novi i10 izgleda upečatljivije od prosječnog predstavnika klase, a i u pogledu opreme, voznih osobina i znatno iskače iznad prosječnog auta iz A segmenta, klase malih gradskih automobila.</p><p><br/> Hyundai i10 u 3,67 metara ima iznenađujuće mnogo mjesta unutra, na stražnjoj klupi mogu se udobno voziti i osobe visoke 180 cm, a i prtljažnik s 252 litre vrlo je upotrebljiv. No ono što više impresionira od prostranosti je tehnologija. I ovako malom autu očekivali biste samo ono najnužnije, no i10 ima grijana sjedala, upravljač, veliki dodirni zaslon (8 inča) s navigacijom, bežično punjenje mobitela, kameru za vožnju unatrag, parkirne senzore, automatsku klimu, dvobojnu karoseriju... Dakle sve ono što je rijetko serija i kod osjetno skupljih predstavnika gradske i kompaktne klase. </p><p>I u vožnji je i10 ozbiljniji od tipičnih malih gradskih auta. Udobnost je na vrlo visokoj razini, buka u unutrašnjosti mala, ponašanje u vožnji uvjerljivo u svim situacijama. Motor s 84 KS sasvim je dovoljan za ovaj tip auta, a potrošnja se tijekom testa kretala oko 6 litara na 100 km u gradu.</p><p>Pohvale zaslužuje i vrhunska ergonomija u unutrašnjosti te kvaliteta materijala i izrade koja je također znatno iznad prosjeka klase. Sve u svemu, kompletan dojam koji auto ostavlja je za klasu viši od njegovih dimenzija, pogotovo u bogatoj Premium izvedbi. Naravno, sve to naravno košta, pa testni i10 stoji 121.665 kuna. Ipak, sa skromnijim motorom i opremom cijene počinju već od 79.990 kuna.<br/> </p>