Iako ga više nema, Hawking ne prestaje oduševljavati idejama

Taj je rad objavljen u Journal of High Energy Physics, a u njemu su Hawking i koautor Thomas Hertog iznijeli novu teoriju o porijeklu svemira koja bi mogla riješiti nekoliko važnih pitanja. U ovom radu tvrde da je naš svemir samo jedan u nizu paralelnih svemira u kojima vladaju isti zakoni fizike.



Hawkingov i Hertogov novi rad oslanja se na teoriju struna, granu fizike koja pokušava pomiriti kvantnu fiziku s gravitacijom i Einsteinovom teorijom relativnosti. Tvrde kako kod vječnog širenja svemira postoji granica nakon koje se mijenja poimanje vremena kakvog ga poznajemo.



- Kad pratimo evoluciju našeg svemira unazad, u jednom trenutku dolazimo do granice vječnog širenja (inflacije) svemira, gdje naš poznati pojam vremena prestaje imati bilo kakvo značenje - tvrdi Hertog.

Ako se ova teorija pokaže istinitom, to bi značilo da bi se moglo pojaviti još svemira sličnih ovom našem. Mogli bi se pojaviti i. No, taj novi model još uvijek nije dokazan, a fizičari će trebati više podataka i bolje razumijevanje teorije struna prije nego što to bude uopće moguće.Postojeći instrumenti koji se koriste za traženje gravitacijskih valova još uvijek vjerojatno nisu dovoljno osjetljivi da bi pronašli dokaze za tu teoriju, tvrdi Hertog.

No, to bi mogli biti budući instrumenti poput europskog svemirskog opservatorija gravitacijskih valova LISA. Ako budemo mogli pronaći te dokaze tada ćemo moći bolje shvatiti kako je nakon velikog praska nastao naš svemir, ali i više o tome koji su sve svemiri oko nas.