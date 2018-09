Igra koja ruši rekorde: SCUM grabi prema prvom milijunu

Hrvatska igra SCUM koja je oduševila svijet već se dva tjedna nalazi među najprodavanijim igrama na online platformi Steam, a uskoro bi trebala stići i do magične granice od milijun prodanih primjeraka. Impresivan broj za igru koja još nije službeno ni gotova.

- Sad smo stigli do 880.000 prodanih primjeraka - otkriva nam u ponedjeljak Andrej Levenski iz studija Gamepires u kojem na zagrebačkim Oranicama već dva tjedna vlada pravo opsadno stanje.

- Praktično živimo ovdje, jednostavno moramo biti tu. Misliš da će biti lakše nakon što napraviš jednu zakrpu, ali evo već sada radimo na sedmoj kako bi igra bila što stabilnija i imala što bolje performanse - priča Levenski i dodaje kako im se sada javlja i ogroman broj potencijalnih partnera koji žele u igru dodati vlastite servise ili omogućiti bolju podršku, pa spominje tehnološke divove poput Logitecha ili Razera koji proizvode gaming opremu te Nvidije i AMD-a koji nude svoje tehnologije za igre.

Koliko je igra oduševila gamere diljem svijeta, svjedoči i podatak da su iz Valvea, tvrtke koja je vlasnik Steama, nazvali Gamepires te im potvrdili kako je SCUM imao najveći skok u povijesti u startu prodaje, barem što se tiče njihove trgovine te su se u prvom danu prodali u 250.000 primjeraka.

Njihova igra preživljavanja na otoku premašila je apsolutno sve prognoze i dva tjedna ne silazi s liste najprodavanijih, a Levenski nam priča kako su presretni kad gledaju kako se igra kroz dan penje prema vrhu ljestvice prodaje, ovisno o tome kad se neka tržišta bude. Od ovog impresivnog broja, igru su najviše kupovali Amerikanci, a potom njemački igrači te kineski. Što se Hrvatske tiče, nešto više od 5000 ljudi dosad je kupilo njihovu igru. Rastu prodaje među hrvatskim igračima sigurno će pomoći i veliko predstavljanje igre na InfoGamer sajmu u studenome, gdje će je uživo moći isprobati tisuće igrača.

Sele u novi prostor i zapošljavaju

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Gamepires će svoj mali studio uskoro zamijeniti većim prostorom

Ogroman uspjeh igre za Gamepires je donio i drugi 'problem'. Sada moraju zaposliti nove ljude i preseliti u veći prostor kako bi mogli održavati i razvijati igru.

- Zaposlili smo kolegu koji radi na marketingu igre, ali mora raditi od doma jer nemamo dovoljno mjesta - kaže Andrej koji dodaje kako se sada nalaze u samo 140 'kvadrata' i da traže neki puno veći prostor, od 500 kvadrata, kako bi mogli angažirati dodatne snage. Najkritičniji su im programeri, trenutno ih imaju šest, a ciljaju na desetak, no zaposlit će ljude i u ostalim odjelima.

- Pokazali smo se da imamo tehnološki napredan i uspješan proizvod i vjerujem da ćemo zbog toga dobiti puno bolje ponude potencijalnih zaposlenika, ali vidjet ćemo kako će to ići kad objavimo natječaje. Ako ne bude dovoljno kadra ovdje, uvijek ostaje zapošljavanje izvana - rekao je Levenski.

Kako je nastao SCUM?

Foto: Gamepires

Prva ideja za SCUM krenula je prije dvije i pol godine, pričaju u Gamepiresu i dodaju kako su nakon prethodne igre Gas Guzzlers puno razmišljali što raditi sljedeće i proučavali tržište.

- Shvatili smo da nije dovoljno imati dobru igru - kaže Levenski, koji dodaje da je Gas Guzzlers imao dobre ocjene i prodao se u 300.000 primjeraka, ali kroz nekoliko godina. Veći problem je što igra nije imala dovoljno dobar marketing i sam naslov nije bio mainstream te im je to bila vodilja u razvoju nove igre.

Tako je nastala priča u kojoj igrači preuzimaju ulogu zatvorenika u bizarnom reality showu SCUM (smeće) koji je smješten na fiktivni otok Bagne de Cayenne. Cilj je preživjeti, tražiti resurse i boriti se protiv drugih igrača i drugih prijetnji, ali sve to prati i iznimno detaljan sustav za praćenje zdravlja i metabolizma.

Kad zakoračite na otok, mnogi njegovi dijelovi činit će vam se poznatima, pa su tako ovdje i table brojnih mjesta u Hrvatskoj. Hodajući mapom moći ćete iz Špičkovine doći u Hum ili Marof, a na obali su Ston, Porat, Tisno i brojna druga mjesta. Inače, sama karta na kojoj se igra SCUM velika je 12x12 kilometara te je nešto veća od Dugog Otoka. No to je samo dio otoka koji je veći i od Cresa, našeg najvećeg otoka, a kreatori igre taj su prostor ostavili za neke buduće nadogradnje.

- Htjeli smo napraviti nešto atraktivno, a da nije isfurano poput tropskih otoka. Oni su bili jako česti i nismo htjeli takvo okruženje za našu igru, ali željeli smo zadržati sunčano područje, pa smo se odlučili na mediteranski stil za obalu. Jedan od članova tima često posjećuje Brač, pa smo otišli kod njega i spojili ugodno i korisno te fotografirali brojne kuće i u Zagreb donijeli ogromne količine materijala koji se vide u igri - ispričao nam je Levenski. Za unutarnji dio otoka odlučili su se za slavonska sela koja su također fotografirali i prenijeli u igru, a tu se može naći 60-ak različitih gradova i sela.

Foto: Scummap.org

Kako je razvoj igara skup proces, u Gamepiresu su odlučili skenirati članove tima kako bi oni poslužili kao likovi u igri, a trenutno je u SCUM-u njih troje, no skenirali su i sve ostale članove tima kako bi ih s vremenom ubacili. No, Levenski kaže, da su otvoreni za to da u kasnijoj fazi u igru ubace i neke poznate Hrvate iz stvarnog svijeta. Sami su u svom prostoru snimali i pokrete tijela, ali kad bi morali snimati veće pokrete i skokove, rezervirali su sportsku dvoranu u kojoj su to mogli obaviti.

Cijena igre će rasti

Foto: Gamepires

- Prošli smo kritičnu granicu u razvoju igre i ovaj uspjeh nam daje mir za poslovanje i kreativni razvoj. Sad tek kreću prave stvari jer smo puno slobodniji razmišljati, a ako se pojavi neki talent i idealna osoba za naš tim, ne moramo razmišljati možemo li ga primiti - priča Levenski.

Kako SCUM još nije gotov, on se može kupiti preko Steamove platforme Early Access, koja se u jednu ruku može usporediti s Kickstarterom. Tijekom cijele te faze razvoja do konačne verzije 1.0, autori će raditi na tome da igra radi što bolje, ali da ima nove sadržaje, no to će značiti i da će cijena igre rasti.

- Moramo odati poštovanje onima koji su riskirali s nama u startu i sada nam dali povjerenje te kupili igru po sniženoj cijeni. Oni koji će čekati, kasnije će morati platiti više - dodaje Levenski.