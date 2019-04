Ima 'najbolji posao': Sjedi i igra igre, ljudi plaćaju da ga gledaju

Najpopularniji YouTuberi iz regije bit će 13. travnja na Jarunu gdje će gameri na platformi 40 metara iznad tla igrati pucačinu PlayerUnknown's Battlegrounds, a upravo je ta igra proslavila i Maru Miličevića - Spreeezyja, 25-godišnjeg Dubrovčanina koji živi od streaminga igara preko Twitcha i YouTubea. Naravno, odmah se nameće pitanje - može li se živjeti od streaminga igara u Hrvatskoj?

- Od streaminga se u Hrvatskoj može odlično živjeti, naravno, uz veliki trud i rad - kaže Maro i dodaje kako zarada nije nužno vezana za broj pretplatnika, već prosječni broj gledatelja u svakom trenutku. Kaže kako on ima oko 70.000 pretplatnika na Twitchu i duplo više na YouTubeu, a da je već stotinjak ili više gledatelja na Twitchu dovoljno da počneš o ovome razmišljati kao o poslu.

No nije streaming sasvim lagan posao. Maro pojašnjava kako se ujutro bavi odgovaranjem na poruke, izradom videa i grafika, a radnim danom od 15 sati bavi se samim streamom koji traje pet do šest sati.

- Kad se zbroji sve šta dolazi sa streamanjem, ukupni posao iznosi barem deset sati dnevno, a svaki dan treba obaviti nešto drugo - pojašnjava.

Za sebe kaže da se oduvijek bavio gamingom amaterski, ali i da je bio uključen u različite projekte poput udruga eSports Hrvatska ili CSAdria. Nakon što je završio FER odlučio se na mjesec dva posvetiti streamingu kako bi isprobao može li se živjeti od toga.

- Na moju sreću, već nakon mjesec dana je bilo očito da će stream nastaviti rasti i da je najbolje da se tome potpuno posvetim - ispričao je Spreeezy za 24sata. Dodaje da su članovi obitelji na prvu možda bili malo skeptični, ali brzo su vidjeli da to ima smisla i odlučili ga podržati. PlayerUnknown's Battlegrounds mu je bila prva igra koja mu je donijela veći uspjeh, a nju igra i danas, no okreće se i drugim igrama poput trenutno popularnih Apex Legends ili Battlefield 5: Firestorm.

Foto: Privatna arhiva

Dok je profesionalnom igraču glavni prihod plaća od ekipe za koju igra te nagrada na turnirima, njemu i ostalim streamerima zarada dolazi od samog streaminga i sudjelovanja na raznim steaming turnirima. Maro pojašnjava da se zaraditi može na više načina, donacijama fanova koji streameru doniraju novac preko Twitcha, sponzorskim ugovorima ili reklamama. On je odlučio baviti se streamingom na engleskom jeziku, a kad je prešao prvih 1000 gledatelja počele su mu stizati i prve sponzorske ponude.

- Streaming je vjerojatno jedan od najpoželjnijih poslova na svijetu, i to s pravom. No, kao i u svakom drugom poslu, postoje i neke negativne strane. Puno sjedanja, višesatni multitasking koji umara, konstantna potreba da radiš više i bolje od drugih - kaže Maro i naglašava da je posao sam po sebi vrlo neizvjestan, a patiti može i privatni život, no sve ovisi o organizaciji.

- Odustao sam od streamanja vikendima jer je vrlo važno ne zapostaviti društvene aktivnosti te voditi računa o svom zdravlju i formi - kaže Maro.

Sam kaže da ne zna koliko će sve to trajati, a to je pitanje koje si postavlja od provg dana. Misli kako netko tko se krene streamingom baviti sa 25 godina to može raditi nekih desetak godina.

- Nakon toga se može smanjiti broj sati streamanja, a početi se baviti komentiranjem igara, izradom videa, vlogovima, biti trener u profesionalnom timu, zapravo bilo čime! Jednom kada stekneš veliki following, mislim da postoji beskrajno opcija - vezanih i nevezanih za gaming.

"Novi gaming medij, Lvl8., organizira dosad neviđeno natjecanje u videoigrama u Zagrebu - Gaming in the sky. 13. 4. na Jarunu će natjecatelji uz pomoć dizalice i posebnog stola igrati PUBG, jednu od najigranijih naslova današnjice, na visini osmog kata, što je otprilike 40 metara iznad zemlje. Besplatne karte za svoje mjesto za stolom možete osvojiti u nagradnim natječajima na Lvl8. YouTube kanalu."