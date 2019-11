Influenceri u panici: Zbogom lajkovima, Instagram ih skriva

Brojni korisnici Instagrama diljem svijeta uskoro bi se mogli oprostiti s praćenjem broja lajkova na svojim fotografijama, jer je Instagram jučer objavio kako šire svoj veliki test na ostatak svijeta.

To je novi znak kako je jedna od temeljnih promjena u povijesti ove društvene mreže sve bliže. Naime, nakon testa u zemljama poput Australije, Brazila ili Kanade, prošli tjedan su najavili i kako će nekima u Americi početi skrivati broj lajkova.

Korisnici koje uključe u test više neće vidjeti ukupni broj lajkova na fotografijama ili video postovima u svom feedu, no moći će vidjeti koliko su njihovi postovi dobili lajkova.

Jedan od glavnih razloga za ovaj potez je želja da se stvori manje stresno okruženje na Instagramu, no očito je i ovakav potez izazvao veliki stres i paniku. Tako je Nicki Minaj rekla da će prestati s objavama na Instagramu.

I’m not posting on IG after this week cuz they removing the likes. Hmmmm what should I get into now? Think of all the time I’ll have with my new life