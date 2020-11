Infogamer seli u virtualni svijet i donosi sedam dana igranja

Umjesto Infogamera na Velesajmu, ove godine nas od 23. do 29. studenog čeka online verzija sajma na kojem će predstaviti najnovije igre, hardver, a svakako među glavnim zvijedama bit će PlayStation 5

<p><a href="https://www.rebootonlinegamesweek.com/"><strong>Reboot Online Games Week</strong></a> powered by A1 koji se odvija od 23. do 29.11. najveći je regionalni online medijski event i games show kojega Reboot ove godine organizira kao odgovor na pandemijske izazove zbog kojih nije moguće organizirati klasični Infogamer koji je kroz protekle godine postao jedan od najvećih gaming sajmova.</p><p>Bez obzira na to, Online Games Week i dalje donosi veliko finale A1 Adria League kao jedan od najistaknutijih sadržaja koji će prenositi A1 kao ključan dio Reboot Online Games Weeka.</p><p>- Nepovoljna epidemiološka situacija nije nas obeshrabrila, niti spriječila da nastavimo podržavati najvažnije gaming događanje te esport natjecanje na ovim prostorima. Zajedno s našim partnerima iz Reboota brzo smo se prilagodili novonastalim okolnostima, preselili većinu akcije iz fizičke u online sferu, ali i pripremili mnoštvo novih formata i zanimljivog sadržaja. Uz to, veseli me što nećemo ostati zakinuti za uzbuđenja koja nam donose finala 6. sezone A1 Adria Lige. Važnu ulogu u cijeloj priči imat će i naša najmodernija fiksna infrastruktura koja na optičkom pristupu donosi brzine interneta do čak 1 Gbps. Uvjerena sam da će kombinacija kvalitetnog sadržaja i superbrzog interneta i ovaj put ponuditi najbolje iskustvo gejmerima iz Hrvatske i regije - poručila je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatska.</p><p>Damir Đurović, organizator Online Games Weeka, rekao je kako je ova godina dovela do otkazivanja svih najvećih svjetskih gaming događanja, ali i navela njih da organiziraju online gaming event uz pomoć ključnih partnera.</p><p>- Zavirit ćemo u sve segmenete i novitete iz svijeta gaminga u po mnogočemu bitnoj 2020. godini. Izlazak novih konzola na čelu sa PlayStationom 5, te iznimno naprednoga PC gaming hardvera, ali i nikada do sad atraktivnijih igara namijenjenih najrazličitijim platformama i kategorijama igrača obilježili su ovu godinu te će zajedno sa velikim finalom A1 Adria League biti glavni fokus Reboot Online Games Weeka - kaže Đurović. </p><p>Tijekom sedam dana sadržaj će se prikazivati kroz tri studija (Core Gaming, Games industry i eSport) svakog dana od 10 do 20 sati, pa će i, kao u fizičkom izdanju Infogamera, predstaviti brojne igre, influencere, hardver...</p>