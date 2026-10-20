Insajder podigao prašinu: 'Gaming industrija laže, svi koriste umjetnu inteligenciju!'

Zaposlenik Xboxa izazvao je burne reakcije nakon što je javno optužio industriju videoigara da skriva istinu o masovnom korištenju umjetne inteligencije. Brandon Stirrup obrisao je svoj profil na društvenim mrežama zbog lavine komentara, no njegove poruke otvorile su žestoku raspravu o budućnosti razvoja igara.

​- Industrija igara jedina je koja se pretvara da ne koristi umjetnu inteligenciju - napisao je Stirrup u objavama koje su sada sačuvane na Redditu.

Kako bi dokazao svoju tvrdnju, pohvalio se da je pomoću novih alata stvorio lošu malu igru u samo tri sata rada, iako uopće nema iskustva u razvoju igara. To mu je poslužilo kao odskočna daska za širu raspravu o tehnologiji koju, prema njegovim riječima, svi tajno koriste.

​- Ako ste programer koji odbija povjerovati da umjetna inteligencija ima mjesto u vašoj budućnosti, ne biste trebali biti u ovom poslu - poručio je.

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Strah od otkaza i stanje u Microsoftu

Njegove izjave privukle su ogromnu pažnju, nakon čega je uslijedio velik broj odgovora nezadovoljnih igrača i kolega. Prema izvorima IGN-a, upravo je taj pritisak natjerao Stirrupa da deaktivira korisnički račun nedugo nakon objave. Prije nego što je nestao s društvenih mreža, naglasio je kako želi da stotine ljudi u Xboxu prestanu skrivati istinu i prihvate novu tehnologiju. Dodao je da voli Xbox i Microsoft te da je proveo deset godina dokazujući tu odanost.

​- Gledajte, ako sutra dobijem otkaz, bit će to zato što sam vam rekao istinu koju nitko ne želi da znate. Mi koristimo umjetnu inteligenciju, baš kao i sve tvrtke u 2026. godini - zaključio je Stirrup.

Microsoft još +nije službeno komentirao ispad svog zaposlenika. Ipak, poznato je da su nedavno pokrenuli Xbox Labs, mali tim posvećen upravo eksperimentiranju s takvim inovativnim alatima.

Foto: screenshot/reddit

Cijela industrija prelazi na nove alate

Iako mnogi programeri javno šute, podaci pokazuju jasnu sliku o onome što se zapravo događa iza zatvorenih vrata studija za razvoj igara. Nedavno istraživanje otkrilo je da čak 87 posto programera već koristi agente umjetne inteligencije u svom svakodnevnom radu.

Najviše ih koriste oni na rukovodećim pozicijama, gdje se bilježi upotreba od 47 posto, dok je među običnim zaposlenicima taj udio 29 posto. Poznati izdavač Epic Games već je najavio da će kod za njihovu nadolazeću pucačinu u svijetu Star Warsa u potpunosti napisati tehnologija bez ljudskog uplitanja.

S druge strane, japanski Capcom nedavno je predstavio svoj novi sustav REX za unapređenje grafičkog pokretača. Oni su ipak morali smiriti javnost i pojasniti da će nove alate koristiti samo za povećanje učinkovitosti, a ne za potpuno generiranje sadržaja i koda.

Rasprava koju je pokrenuo zaposlenik Xboxa jasno pokazuje napetost između potencijala za brži razvoj i snažnog otpora dijela publike. Korisnici se najviše boje da će tržište uskoro preplaviti generičke igre niske kvalitete umjesto autorskih djela.