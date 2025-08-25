iPhone 17 će napokon moći još jednu stvar kao brojni Androidi

Apple bi ove jeseni mogao uvesti dugo očekivanu značajku, obrnuto bežično punjenje na iPhoneu 17 Pro modelima, tvrdi kineski "leaker" Fixed Focus Digital na platformi Weibo. Prema njegovim navodima, Apple je testirao mogućnost da novi iPhone puni druge Appleove uređaje, no zasad nije jasno hoće li na kraju ova opcija biti aktivirana u konačnoj verziji uređaja.

Ovo je drugi put da se ove godine spominje takva funkcionalnost. U veljači je drugi poznati izvor s Weiba, Instant Digital, tvrdio da Apple testira 7,5W obrnuto bežično punjenje na modelima iPhone 17 Pro i Pro Max. Prema tim informacijama, značajka bi mogla poslužiti za punjenje AirPods slušalica, Apple Watcha ili budućih MagSafe dodataka.

Apple je već 2021. djelomično omogućio iPhoneu da puni dodatnu opremu, kad se iPhone 12 ili noviji model punio putem Lightning kabela, mogao je napajati MagSafe Battery Pack. No Apple je taj dodatak ukinuo u rujnu 2023., zajedno s prelaskom iPhonea 15 na USB-C priključak. Trenutno iPhone 15 i noviji mogu žičnim putem puniti manje Appleove uređaje do 4,5 W, ali bežično obrnuto punjenje još nije dostupno. Iako su analitičari poput Ming-Chi Kuoa i novinar Bloomberga Marka Gurmana ranije predviđali povratak MagSafe Battery Packa u USB-C verziji, to se još nije ostvarilo.

Apple bi iPhone 17 seriju trebao predstaviti sredinom rujna, a događaj se neslužbeno očekuje u utorak, 9. rujna. Hoće li novi iPhone napokon moći bežično puniti AirPodse ili Apple Watch, doznat ćemo uskoro.